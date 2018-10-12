Какие автомобили в России меньше всего теряют в цене

В исследовании учитывались новые автомобили и машины с пробегом не старше пяти лет. Согласно данным «Юла Авто», самой выгодной моделью в плане перепродажи после годового использования оказалась Nissan Almera — за это время авто теряет всего лишь 12% от стоимости при покупке. Новый «японец» обойдется минимум в 677 000 рублей.

Следующие три позиции заняли Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer, дешевеющие на 13%. За ними следует Chevrolet Spark, который снизит ценник на 14%.

Больше всех через год после приобретения падает в цене Genesis G80, теряя аж 54%. Прайс на новенький корейский премиум-седан стартует от 2 550 000 рублей. Второе место в антирейтинге занимает Mercedes-Benz V-Класс (39%). За ним идут Subaru Outback и Mercedes-Benz C-Класс — по 38%. А ТОП-5 закрывает Land Rover Range Rover (37%).

Вот и выходит, что лучше всех сохраняют ценники бюджетные иномарки и популярные кроссоверы. Стоит сказать, что и через два или три года владения Almera также подешевеет меньше остальных (-18), а G80 уменьшит совй ценник на целых 63%.