В России подскочили продажи Geely

С января по сентябрь практически моментально ставший популярным «паркетник» разлетелся тиражом в 1459 экземпляров, что составило примерно 75% от общего сбыта марки. «Китаец» предложен российским покупателям в трех комплектациях Base, Comfort и Luxury с двумя бензиновыми моторами — двухлитровым мощностью 139 л. с. и 149-сильным движком объемом 2,4 л. Первый работает исключительно с шестиступенчатой «механикой», а второй агрегатируется с шестискоростной автоматической коробкой передач. Кроме того, есть возможность выбора между передним и полным приводом. Цена модели стартует от 1 049 990 рублей.

Стоит сказать, что в продуктовой линейке Geely есть еще один кроссовер Emgrand X7, а также седан Emgrand 7 и флагманский Emgrand GT. Ходят слухи, что в следующем году автогигант из Поднебесной привезет на наш рынок гибридную «четырехдверку» Emgrand GE, но пока эта информация не подтверждается официально.

Остается добавить, что в сентябре Geely отдала российским покупателям 362 автомобиля, подняв показатели на 102% относительно октября 2017-го. Но такой трехзначный скачок объясняется лишь неудачным началом прошлой осени.