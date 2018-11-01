Два рубля за диагностику: пять правил, продлевающих жизнь машины

Подчас поломка автомобиля возникает на ровном месте. Еще вчера машина исправно ездила и, как вам кажется, не подавала никаких опасных сигналов о своем плохом самочувствии, а сегодня она по непонятным причинам не хочет заводиться. Избежать таких ситуаций помогут пять простых правил, следовать которым может каждый водитель. Для этого не нужно специальных умений — достаточно вовремя проверять ключевые моменты и немного адаптировать свой стиль вождения.
Иногда спасти от аварии может банальный осмотр шин. Опытный водитель по поведению автомобиля определит степень износа покрышек, но намного эффективнее не дожидаться «виляний» или опасного поведения автомобиля на скорости и при торможении, а заблаговременно узнать, в каком состоянии находится резина. Для этого достаточно обойти автомобиль и посмотреть, не стерся ли протектор.
МОНЕТКА ВМЕСТО ПРИБОРА
На шинах без протектора ездят только в «Формуле-1». В гонках такие покрышки называются сликами, и они предназначены для езды по сухой трассе. С первыми каплями дождя гонщики едут на пит-стоп, чтобы поставить себе другой комплект — с глубоким рисунком протектора. Дело в том, что без протектора шина просто не способна отводить влагу, а значит любая лужа чревата для водителя аквапланированием и вылетом с дороги.
Именно поэтому в обычной жизни на сликах не ездят. Если вы видите, что шины стали слишком гладкими, значит покрышки пора менять, даже если машина уверенно чувствует себя на существующем комплекте резины.
Для определения степени износа протекторов шин есть простой проверенный способ. Опустите монету номиналом в 2 рубля в канавку протектора головой двуглавого орла вниз. Если макушка орла остается видна над рисунком — шины пора менять.
Как выбрать правильное масло
Прежде чем заливать в автомобиль масло, нужно убедиться, что смазочный материал соответствует требованиям автопроизводителя, указанным в сервисной книжке.
Многие автовладельцы до сих пор при выборе масла делают акцент на минеральный или синтетический состав смазки, хотя это в корне не правильно. Двигатель современного автомобиля — сложная, многофункциональная система, а смазочные материалы для разных типов двигателей разрабатываются с учетом пожеланий конструкторов крупных автопроизводителей. При подборе моторного масла для современного авто лидирующую роль играют допуски, спецификации и рекомендации, указанные производителем, а не вязкость и состав самого смазочного материала.
Различить всевозможные масла по большому количеству обозначений и спецификаций на этикетке сможет только дипломированный химик или специалист по ГСМ. Если у вас нет профильного образования, лучше воспользоваться одним из онлайн-сервисов по подбору оптимальной модификации масла. Такой интернет-подборщик масла есть, к примеру, на сайте Castrol: там можно ввести марку и модель своего автомобиля, а также тип двигателя и год выпуска машины. Умный алгоритм сам подберет то масло, которое наиболее подходит вашему автомобилю.
Крайне внимательными нужно быть и при замене масла одного бренда на другое. Продукция разных компаний может существенно отличаться составом присадок. Чтобы химические компоненты не вошли друг с другом в конфликт и не повредили мотору, сначала нужно полностью слить отработанное масло из машины, и только потом заливать новое. Добавлять новое масло в старое допустимо только в случае крайней необходимости — например, если вы находитесь в дороге, запасной канистры при себе нет, а двигатель требует долив. На смеси двух масел с разными присадками вы доедете до пункта назначения, однако при первой же возможности ее необходимо будет заменить, при этом полностью слив «отработку».
Не торопись!
Рывки с места негативно сказываются на автомобиле по многим причинам — от повышенного расхода топлива до увеличенной нагрузки на детали машины. Чем плавнее движение, тем лучше чувствуют себя узлы и агрегаты: детали машины прослужат намного дольше, если не заставлять автомобиль рваться с места в карьер на каждом светофоре.
То же самое касается начала движения после длительной стоянки в гараже или на парковке. Современные автомобили не требуют длительного прогрева на холостом ходу, но это не означает, что на них можно сразу утапливать педаль в пол. Чтобы сберечь ресурс машины, первые 10—15 минут лучше проехать в «прогулочном» режиме.
Турбопроблемы с турбодвигателем
Если вы ездите на автомобиле с турбированным двигателем, не глушите мотор сразу после остановки. После длительных поездок или езды на высокой скорости, турбине нужно пару минут остыть на холостых оборотах. И это актуально даже для современных автомобилей.
Дело в том, что во время работы двигателя его смазывает моторное масло, раскаляющееся до предельных температур от горячей турбины. При резком выключении мотора силовая установка и насос перестают подавать масло в турбину. В результате оставшееся внутри масло может вскипеть, а новая порция не остановит опасный процесс.
Из-за слишком горячего масла каналы смазки начинают засоряться шламом — и в дальнейшем маслу будет намного сложнее попадать внутрь. После нескольких резких остановок это может привести к полной блокировке подачи масла в двигатель, что чревато глобальной поломкой мотора. Чтобы этого избежать, турбодвигатели нужно выключать только после работы на низких оборотах.
Если нет желания стоять три минуты с работающим вхолостую мотором, можно просто проехать последние 5 или 7 минут пути на маленькой скорости и оборотах двигателя. Это и турбину остудит, и топливо сбережет.
Тормозная система позволяет не только регулировать скорость движения. От исправности тормозов зависит безопасность и жизнь пассажиров в критической ситуации. Именно поэтому важно регулярно проверять работу агрегата и следить за состоянием тормозной жидкости.
Два основных критерия, которым должна удовлетворять тормозная жидкость в системе: во-первых, температура ее кипения должна быть максимально возможной, во-вторых, жидкость должна сохранять стабильности вязкости при низких и высоких температурах (по стандарту это −40 и +100 градусов по Цельсию).
Обладая высокой гигроскопичностью, «тормозуха» постоянно впитывает в себя влагу из воздуха, попавшего внутрь системы, и конденсата, образующегося из-за резкой смены температур во время работы. Лишняя влага изменяет вязкостные свойства жидкости, делая ее слишком густой при низких температурах, слишком жидкой при высоких, а также вызывая постоянную коррозию деталей внутри механизма. Но самое главное — всего 3% впитанной влаги снижают температуру кипения тормозной жидкости на 60—70 градусов — до 150—170 градусов, а это уже чревато отказом тормозов в нужный момент.
Именно поэтому специалисты рекомендуют менять тормозную жидкость раз в 2—3 года. Сейчас на рынке присутствует впечатляющий выбор тормозных жидкостей разного состава и производства, и сориентироваться в этом многообразии с первого раза бывает сложно.
Однако, всегда необходимо помнить, что главный критерий, по которому следует подбирать продукт для своего автомобиля — это требования и рекомендации автопроизводителя, указанные в сервисной книжке. Ну а наиболее простой способ — это просто опять же воспользоваться все тем же онлайн-подборщиком, который дает информацию не только о моторном масле, но и прочих эксплуатационных жидкостях вашего авто.