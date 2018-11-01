Два рубля за диагностику: пять правил, продлевающих жизнь машины

Иногда спасти от аварии может банальный осмотр шин. Опытный водитель по поведению автомобиля определит степень износа покрышек, но намного эффективнее не дожидаться «виляний» или опасного поведения автомобиля на скорости и при торможении, а заблаговременно узнать, в каком состоянии находится резина. Для этого достаточно обойти автомобиль и посмотреть, не стерся ли протектор.

МОНЕТКА ВМЕСТО ПРИБОРА

На шинах без протектора ездят только в «Формуле-1». В гонках такие покрышки называются сликами, и они предназначены для езды по сухой трассе. С первыми каплями дождя гонщики едут на пит-стоп, чтобы поставить себе другой комплект — с глубоким рисунком протектора. Дело в том, что без протектора шина просто не способна отводить влагу, а значит любая лужа чревата для водителя аквапланированием и вылетом с дороги.

Именно поэтому в обычной жизни на сликах не ездят. Если вы видите, что шины стали слишком гладкими, значит покрышки пора менять, даже если машина уверенно чувствует себя на существующем комплекте резины.

Для определения степени износа протекторов шин есть простой проверенный способ. Опустите монету номиналом в 2 рубля в канавку протектора головой двуглавого орла вниз. Если макушка орла остается видна над рисунком — шины пора менять.