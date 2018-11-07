Audi будет называть свои автомобили по-новому

Фото: Audi
Компания Audi уже начала вводить новую систему наименования своих автомобилей: буквенно-цифровые названия моделей остаются прежними, но в дополнение к ним машины получили обозначение двигателя и его мощности, а не объема, как раньше. Причем отдача мотора указана в виде двузначного индекса в диапазоне от 30 до 70. Разберемся в новации автостроителя подробнее.
Светлана Ермолаева

Нововведение затронет все будущие модели, а также автомобили, выпущенные в этом году, например, флагманский Audi A8 нового поколения, обновленный бизнес-седан A6 или кросс-купе Q8. Кроме того, свежая маркировка появилась для A4 и A4 Avant и кроссовера Q7.

Индексом 30 обзаведутся машины с моторами мощностью от 110 до 130 л. с., 35 — от 149 до 163, 40 — от 169 до 230 «лошадей» и так далее. К примеру, к A8 уже применили новую систему обозначений. Если раньше в базовой комплектации к имени седана добавляли 3.0 TFSI, то теперь название выгляди так: Audi A8 55 TFSI quattro tiptronic.

Новая индексация — это вынужденная мера, и представители бренда объяснили ее очень просто: для электрифицированных моделей использовать объем двигателя в обозначении не получится, из-за этого пришлось привести систему маркировки к единому виду, взяв за основу мощность моторов.

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7 ноября 2018
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