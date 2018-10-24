Ford показал внедорожную версию бюджетного седана

Создается впечатление, что разработка псевдовнедорожных недорогих седанов становится трендом. Кому как не россиянам знать об этом: совсем недавно АВТОВАЗ представил LADA Vesta Cross, а Renault вывел на наш рынок приподнятый Logan Stepway. Вот и бразильцы туда же: собрали кросс-седан на базе Ford Ka. Судя по всему, подобные автомобили получат спрос в станах, жители которых в общей массе не богаты, и где «бюджетники» раскупаются, как горячие пирожки.

Ford Ka Urban Warrior получил 15-дюймовые колесные диски, фальшрадиаторную решетку из неокрашенного пластика и переработанную подвеску. Но на сколько точно увеличится клиренс авто, пока не сообщается. В салоне никаких изменений. В список оборудования новинки вошли мультимедийка с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, задние парктроники и шесть подушек безопасности, сообщает издание The Siver Times.

Интересно, кто следующий из автопроизводителей выдаст очередной бюджетный кросс-седан?