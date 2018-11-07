В России встал на конвейер новый BMW X4

Кроссовер выпускается в дизельных вариантах xDrive20d с двухлитровым мотором мощностью 190 л. с. и xDrive30d с движком объемом 3 л с отдачей в 265 «лошадей». В пресс-службе «Автотора» сообщили, что в ближайшее время предприятие наладит сборку «Икс четвертого» еще в двух вариантах с бензиновыми агрегатами: xDrive20i и xDrive30i (184 и 249 «лошадей» соответственно).

Стоит отметить, что перед началом серийного производства нового BMW X4 завод с аудитом посетили специалисты марки из Мюнхена и выборочно проверили авто из пилотной партии, отметив высокий уровень качества продукции.

Напомним, что первые BMW вышли с завода «Автотор» еще в конце прошлого века: пионерами в 1999 году стали модели 5-й и 7-й серий. На сегодняшний день для российского потребителя здесь собирают BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.