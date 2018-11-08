Названа дата премьеры новой Mazda3

В прошлом году на Токийский автосалон Mazda привезла прототип Kai Concept, предвестника новой «Матрешки», а не так давно марка представила тизерное видео, дающее понять, что давно ожидаемая поклонниками бренда новинка в кузове хетчбэк станет серийным воплощением концепта.

В этот раз японцы порадовали своих приверженцев еще одним тизером: изображение дает понять, что модель увидит свет и в четырехдверном кузове. Кроме того, производитель намекнул, что американский дебют новой Mazda3, которую запустят на рынок в следующем году, станет началом целой череды премьер автомобилей Mazda свежего поколения.

Стоит напомнить, что дизайн KODO был представлен впервые восемь лет назад, тогда же была показана первая разработка в этом стиле — концепткар Mazda Shinari — четырехдверное спортивное купе.

Сейчас в России предложена Mazda3 текущей генерации в кузовах седан и хетчбэк по цене от от 1 205 000 рублей.