Названа дата премьеры новой Mazda3

Фото: Mazda
Компания Mazda рассказала, что привезет Mazda3 нового поколения на автосалон в Лос-Анджелес, который будет работать с 30 ноября по 9 декабря этого года. Бренд пока не раскрывает полностью внешность новинки, лишь приподнимая завесу тайны: автомобиль будет выполнен в фирменном стиле KODO.
Светлана Ермолаева

В прошлом году на Токийский автосалон Mazda привезла прототип Kai Concept, предвестника новой «Матрешки», а не так давно марка представила тизерное видео, дающее понять, что давно ожидаемая поклонниками бренда новинка в кузове хетчбэк станет серийным воплощением концепта.

В этот раз японцы порадовали своих приверженцев еще одним тизером: изображение дает понять, что модель увидит свет и в четырехдверном кузове. Кроме того, производитель намекнул, что американский дебют новой Mazda3, которую запустят на рынок в следующем году, станет началом целой череды премьер автомобилей Mazda свежего поколения.

Стоит напомнить, что дизайн KODO был представлен впервые восемь лет назад, тогда же была показана первая разработка в этом стиле — концепткар Mazda Shinari — четырехдверное спортивное купе.

Сейчас в России предложена Mazda3 текущей генерации в кузовах седан и хетчбэк по цене от от 1 205 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, седан, прототипы, концепты
8 ноября 2018
200