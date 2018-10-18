Стало известно, как будет выглядеть новая Mazda3

Первые несколько секунд клипа нам показывают часть заднего крыла и фонарь. По картинке можно разгадать угол наклона двери багажника. Он-то и дает понять, что «трешка» получит внешний вид в одном стиле с концепткаром KAI, хетчбэком, который был представлен в прошлом году на Токийском автосалоне. Кузов новой Mazda3 окрашен в алый цвет — оттенок тоже дает отсылку к прототипу.

После этого в объектив попадает переднее крыло и камера «проезжается» вдоль дверей с рельефной выштамповкой. Такой детали у Mazda KAI не было.