Стало известно, как будет выглядеть новая Mazda3

Компания Mazda начала закручивать интригу перед премьерой Mazda3 нового поколения. Бренд запустил в Сеть первый пятнадцатисекундный тизерный ролик, позволяющий увидеть небольшую часть автомобиля. В этом же видео производитель непрозрачно намекает, что премьеру новинки стоит ждать в ноябре.
Первые несколько секунд клипа нам показывают часть заднего крыла и фонарь. По картинке можно разгадать угол наклона двери багажника. Он-то и дает понять, что «трешка» получит внешний вид в одном стиле с концепткаром KAI, хетчбэком, который был представлен в прошлом году на Токийском автосалоне. Кузов новой Mazda3 окрашен в алый цвет — оттенок тоже дает отсылку к прототипу.
После этого в объектив попадает переднее крыло и камера «проезжается» вдоль дверей с рельефной выштамповкой. Такой детали у Mazda KAI не было.
Можно предположить, что новинка унаследует некоторые элементы дизайна от концепта, но, понятное дело, не будет его точной копией.
Дата дебюта новинки производителем пока не называется. Возможно, премьеру стоит ожидать на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но есть вероятность, что марка выберет для этого мотор-шоу в китайском Гуанчжоу. На рынке Mazda3 новой генерации появится в следующем году.