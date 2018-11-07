Skoda рассекретила интерьер нового хетчбэка Scala

Фото: Skoda
Компания Skoda продолжает подогревать интерес публики к своему новому хетчбэку Scala, призванному сменить на боевом посту Rapid Spaceback. Чехи опубликовали дизайнерский скетч пятидверки, который дает общее представление об интерьере новинки.
Кристина Извекова

Судя по всему, Skoda Scala унаследует некоторые черты концептуальной модели Vision RS, представленной на минувшем Парижском моторшоу. Хетчбэк укомплектуют большим 9,2-дюймовым дисплеем мультимедийной системы MIB последнего поколения, которая поддерживает MirrorLink, CarPlay и фирменный «облачный» сервис Skoda Connect.

Кроме того, новинка получит 10,3-дюймовую панель приборов — между прочим, самую крупную в классе. Но, вероятнее всего, ей будут оснащать исключительно топовые версии модели. Покупателям предложат несколько вариантов обивки салона, в том числе новейшее покрытие из микрофибры.

Все прочие подробности чехи раскроют во время официальной презентации Skoda Scala, которая, по предварительным данным, состоится в начале декабря в Тель-Авиве. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, россиянам новый хетчбэк не достанется — у нас, как и прежде, будет продаваться только Rapid.

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7 ноября 2018
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