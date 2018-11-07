Skoda рассекретила интерьер нового хетчбэка Scala

Судя по всему, Skoda Scala унаследует некоторые черты концептуальной модели Vision RS, представленной на минувшем Парижском моторшоу. Хетчбэк укомплектуют большим 9,2-дюймовым дисплеем мультимедийной системы MIB последнего поколения, которая поддерживает MirrorLink, CarPlay и фирменный «облачный» сервис Skoda Connect.

Кроме того, новинка получит 10,3-дюймовую панель приборов — между прочим, самую крупную в классе. Но, вероятнее всего, ей будут оснащать исключительно топовые версии модели. Покупателям предложат несколько вариантов обивки салона, в том числе новейшее покрытие из микрофибры.

Все прочие подробности чехи раскроют во время официальной презентации Skoda Scala, которая, по предварительным данным, состоится в начале декабря в Тель-Авиве. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, россиянам новый хетчбэк не достанется — у нас, как и прежде, будет продаваться только Rapid.