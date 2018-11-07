Volkswagen Golf получил в России новые опции

Кроме того, для Volkswagen Golf R-Line теперь доступна функция автоматического управления дальним светом, которая помогает не слепить водителей со встречки, снижая световой поток. Также появилась возможность включить в список оснащения виртуальную приборную панель и водительское кресло с регулировкой в 14-ти положениях и массажем.

Стоит напомнить, что «пятидверка» представлена в России в четырех комплектациях: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline. Модель в первых трех вариантах приводится в движение 1,4-литровым мотором TSI мощностью 125 л. с., а в топе авто оснащено тем же двигателем, но форсированным до 150 «лошадей». Агрегат работает в паре семискоростной автоматической коробкой передач. В «базе» хетч обойдется покупателю в 1 429 900 рублей.

Между тем, производитель уже назвал сроки появления Volkswagen Golf нового, восьмого поколения: модель сменит генерацию в середине следующего года.