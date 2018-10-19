Зима близко: Какие шины выбрать на эту зиму

Прежде всего, надо убедиться, что перед вами именно зимние шины, а не, скажем, всесезонные. Здесь нам поможет маркировка: обязательно должен присутствовать значок «M+S» (или M&S, M. S), что означает «Mud and Snow», то есть снег и грязь. Впрочем, это же обозначение встречается и у всесезонных моделей, поэтому обязателен и второй значок — 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), изображающий гору с тремя пиками и снежинкой внутри. Но все-таки надежнее заранее узнать о зимней линейке ведущих шинных брендов, посмотреть их каталоги, почитать отзывы экспертов и пользователей, чтобы в магазин прийти за конкретной моделью.
Шипованные или нешипованные
Споры по этому поводу не утихают даже между специалистами. С одной стороны, шипованные модели с каждым новым поколением все лучше ведут себя на сухом и мокром асфальте и меньше повреждают дорожное покрытие. Но и нешипованные шины постепенно улучшают сцепные характеристики на гладком льду и других типах зимней дороги. Есть отдельные примеры, когда премиальные нешипованные шины показывают лучшие результаты, чем шипованные образцы из бюджетного сегмента. Если же сравнивать шины из одного ценового и технологического сегмента, то в пользу каждого варианта есть свои аргументы.
Нешипованные (они же фрикционные) шины премиум-класса, как, например, модель Тoyo Observe GSi-5, предназначены для езды по укатанному и рыхлому снегу, также они обеспечивают надежное сцепление на льду и на мокром асфальте. Полезными они окажутся и для автопутешественников, которые часто выезжают в Европу, поскольку во многих странах шипованные шины запрещены.
Toyo Observe GSi5 — фрикционная шина, обеспечивает надежное сцепление на рыхлом и укатанном снегу, на льду и на мокром асфальте.
Шипованные шины достаточно универсальны, они могут работать на большинстве зимних дорог: на гладком льду, на глубоком и укатанном снегу. Для многих уголков России шипованные шины будут оптимальным вариантом. Конечно, и у них есть свои особенности в поведении на дороге. Из-за множества отдельных блоков и мягкой резины у таких шин реакции на руль отличаются небольшой задержкой и размытостью. Чтобы обеспечить большую жесткость блоков протектора, а следовательно, лучшую управляемость флагмана зимней линейки Toyo Observe Ice-Freezer, инженеры Toyo создали блоки «2 в 1». Эти блоки соединены перемычкой, которая не дает им чрезмерно смещаться. Также на блоках протектора нанесены высокоамплитудные 3D-ламели, которые обеспечивают курсовую устойчивость и сцепление в повороте. Помимо элементов протектора, на управляемость влияет строение каркаса шины. Observe Ice-Freezer имеет жесткий полиэстеровый каркас, сверхпрочный наполнительный шнур, и несколько брекерных слоев, устойчивых к растяжению.
Немало зависит от формы и расположения шипов. Традиционный шип с круглым наконечником все чаще уступает шипам более сложной формы. Например, шип Ice Force, который применяется в новой шине Observe Ice-Freezer, имеет пятиугольный наконечник, а на его вершине находится дополнительный четырехугольный выступ. Такой дизайн помог получить дополнительные сцепные грани, работающие в разных направлениях при любом положении руля, а многочисленные острые углы обеспечивают устойчивый проникающий эффект даже в твердый лед. Нижний фланец шипа Ice Force сделан более широким, что позволяет шипу надежно удерживается в посадочном отверстии — такое решение все чаще применяется в шинной индустрии. Шипы в протекторе расположены не хаотично, а в строго определенном порядке, который в настоящее время обычно вычисляет компьютер. В указанной модели применяется 28-рядная ошиповка.
Надо сказать, при особо низких температурах прочность льда существенно возрастает, и основная нагрузка на сохранение сцепления переносится на резиновую смесь. Здесь выигрышное положение у состава с мягкой и эластичной структурой и с дополнительными элементами, как, например, микроабразивные частицы, полученные из ореховой скорлупы, применяемые в шине Observe Ice-Freezer. Эта технология, получившая название Microbit, изначально создавалась для нешипованных шин, она же используется во фрикционной модели Observe GSi-5 и других зимних моделях Toyo.
Рисунок протектора
Большинство зимних шин наделены симметричным направленным рисунком протектора. Реже встречается ассиметричный дизайн, у него есть четкое «разделение труда» — наружная часть больше отвечает за устойчивость в поворотах и управляемость, а внутренняя обеспечивает сцепление на зимней поверхности и отвод воды из пятна контакта.
Однако именно в симметричном направленном рисунке зимней шины лучше удается сочетать оптимальное расположение сцепных граней и водоотводящих каналов, распределить нагрузку в пятне контакта, обеспечить другие технические решения. Но даже здесь есть варианты — от стремительной стреловидной «скандинавской елочки» до дизайна, в котором блоки идут «волнами» и расположены под тупым углом. Протектор шины Toyo Observe Ice-Freezer также выполнен направленным симметричным с узкими блоками, сходящимися под наклоном в центре.
Впрочем, только по рисунку протектора невозможно определить поведение шины в зимних условиях. Протектор раскрывает свои характеристики исключительно в комплексе с резиновой смесью, шипами и каркасом шины.