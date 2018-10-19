Зима близко: Какие шины выбрать на эту зиму

Надо сказать, при особо низких температурах прочность льда существенно возрастает, и основная нагрузка на сохранение сцепления переносится на резиновую смесь. Здесь выигрышное положение у состава с мягкой и эластичной структурой и с дополнительными элементами, как, например, микроабразивные частицы, полученные из ореховой скорлупы, применяемые в шине Observe Ice-Freezer. Эта технология, получившая название Microbit, изначально создавалась для нешипованных шин, она же используется во фрикционной модели Observe GSi-5 и других зимних моделях Toyo.

Рисунок протектора

Большинство зимних шин наделены симметричным направленным рисунком протектора. Реже встречается ассиметричный дизайн, у него есть четкое «разделение труда» — наружная часть больше отвечает за устойчивость в поворотах и управляемость, а внутренняя обеспечивает сцепление на зимней поверхности и отвод воды из пятна контакта.

Однако именно в симметричном направленном рисунке зимней шины лучше удается сочетать оптимальное расположение сцепных граней и водоотводящих каналов, распределить нагрузку в пятне контакта, обеспечить другие технические решения. Но даже здесь есть варианты — от стремительной стреловидной «скандинавской елочки» до дизайна, в котором блоки идут «волнами» и расположены под тупым углом. Протектор шины Toyo Observe Ice-Freezer также выполнен направленным симметричным с узкими блоками, сходящимися под наклоном в центре.