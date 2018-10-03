Lexus привез на Парижский автосалон обновленный RC

Рестайлинговый Lexus RC отличается от предшественника посвежевшими бамперами, решеткой радиатора с иным рисунком и по-новому оформленными задним диффузором и боковыми воздухозаборники. Но чтобы сразу понять, что перед вами обновленная модель, в первую очередь стоит обратить внимание на светодиодную оптику с L-образными ходовыми огнями и 19-дюймовые колесные диски с пересмотренным дизайном. Разработчики предоставили покупателям выбор из 11-и вариантов окраски кузова.

Центральную консоль украшают аналоговые часы с круглым циферблатом под сенсорным экраном мультимедийной системы. Эти часы купе тоже унаследовало от LC.

Инженеры улучшили аэродинамику автомобиля, перенастроили подвеску, оптимизировали реакцию рулевого управления и улучшили отклик на нажатие педали газа после модернизации двухлитрового мотора.

Напомним, что сегодня на российском рынке предложен Lexus RC в дорестайлинговом варианте c 245-сильным двигателем объемом 2 л в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробки передач. Ценник на модель у нас стартует от 3 979 000 рублей.