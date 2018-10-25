Зачем японцы переделали Nissan Рatrol в «Газель»

Nissan Patrol Falcon вполне подойдет и для городских поездок: его бампер сохранил хромированные элементы, но обзавелся небольшим «кенгурятником». От оригинала машина отличается расширенными колесными арками с черными пластиковыми защитными накладками и небольшим черным спойлером в верхней части двери багажника. Салон украшают модифицированные обшитые кожей кресла с вышитой эмблемой Falcon. В списке оборудования можно найти круиз-контроль, кондиционер и систему бесключевого доступа.

Более экстремальный «вездеход» Nissan Patrol Gazelle получил 17-дюймовые колесные диски, вооруженные внедорожной резиной, и шноркель, который пригодится в пустыне и при переправе через реку. Самый заряженный для бездорожья Nissan Patrol Gazelle X может похвастать еще и силовыми бамперами с лебедкой впереди и экспедиционным багажником.

Легендарный «старик» во всех новых модификациях оснащен 4,8-литровым бензиновым мотором мощностью 280 л. с., работающим совместно с пятиступенчатой «механикой» или пятидиапазонной АКП.

Стоит напомнить, что Nissan Patrol ушел с российского рынка в прошлом году из-за катастрофически низкого спроса на «японца».