Почему не стоит покупать автомобили, выставленные в шоу-руме дилера

Понятно, что каждый покупатель хочет оставить в кассе дилерского центра как можно меньше денег. И потому ценники, подарки и прочие бонусы в большинстве случаев становятся решающим фактором в пользу приобретения авто. Вероятно, именно финансовые трудности и движут теми, кто ставит свою подпись в договоре купли-продажи демонстрационной машины, предложенной по подозрительно низкому прайсу.

ЖДАЛ ТЕБЯ ТАК ДОЛГО

Многие автовладельцы даже не подозревают, что выставочные автомобили порой простаивают в шоу-румах месяцами. Да, чаще всего их содержат в неплохих условиях, но машина должна ездить, она ведь создана именно для этого, правда? Приобретая товар с «витрины», готовьтесь к проблемам с тормозными механизмами и аккумулятором. А если «демонстрационку» хранили не в помещении, а подле него — еще и к зарождающейся коррозии.

КАКОЙ ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Представьте, сколько человек в день принимает бедный KIA Rio, красующийся в среднестатистическом московском салоне. В машину набиваются целыми семьями: мужчины бодро жмут на кнопки, женщины цепляют шпильками пороги, а их дети устраивают на заднем диване дикие танцы, хлопая дверями. Чужое ведь — не жалко. Менеджерам до поведения посетителей нет никакого дела: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы приносило прибыль.