Почему не стоит покупать автомобили, выставленные в шоу-руме дилера

Фото: Московский Комсомолец
В наши дни ощутимая скидка — это всегда повод усомниться в товаре. А если уж речь идет о крупной покупке — скажем, автомобиле — тем более. Это к тому, что нередко менеджеры автосалонов предлагают клиентам по сказочно низким ценам демонстрационные машины, и от них, конечно, следует держаться подальше. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Понятно, что каждый покупатель хочет оставить в кассе дилерского центра как можно меньше денег. И потому ценники, подарки и прочие бонусы в большинстве случаев становятся решающим фактором в пользу приобретения авто. Вероятно, именно финансовые трудности и движут теми, кто ставит свою подпись в договоре купли-продажи демонстрационной машины, предложенной по подозрительно низкому прайсу.

ЖДАЛ ТЕБЯ ТАК ДОЛГО

Многие автовладельцы даже не подозревают, что выставочные автомобили порой простаивают в шоу-румах месяцами. Да, чаще всего их содержат в неплохих условиях, но машина должна ездить, она ведь создана именно для этого, правда? Приобретая товар с «витрины», готовьтесь к проблемам с тормозными механизмами и аккумулятором. А если «демонстрационку» хранили не в помещении, а подле него — еще и к зарождающейся коррозии.

КАКОЙ ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Представьте, сколько человек в день принимает бедный KIA Rio, красующийся в среднестатистическом московском салоне. В машину набиваются целыми семьями: мужчины бодро жмут на кнопки, женщины цепляют шпильками пороги, а их дети устраивают на заднем диване дикие танцы, хлопая дверями. Чужое ведь — не жалко. Менеджерам до поведения посетителей нет никакого дела: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы приносило прибыль.

ДОНОР ОРГАНОВ

А как часто демонстрационные автомобили служат донорами запчастей для других машин — тех, что нужно срочно привести в порядок! Что делать в ситуации, когда продавец выявляет дефект за несколько часов до выдачи? Заказывать деталь со склада — не вариант, ждать придется слишком долго. Признаться в неисправности клиенту — тоже плохая затея, попросит еще скидку или вовсе от покупки откажется. Впрочем, ничего страшного в этом, наверное, нет — запчасть вернут на место. Если, конечно, не забудут.

СОКРАЩЕННОЕ ТО

Время от времени выставочные экземпляры требуют технического обслуживания — обычная практика. Менеджер отдела продаж с разрешения своего руководителя идет к начальнику сервиса и просит провести инспекцию. «Только, пожалуйста, по минимуму. Ну, как обычно», — скажет он. И это в лучшем случае. В худшем — в сервисную книжку «шлепнут» отметку, даже не притрагиваясь к машине.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗОК

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных автосалонов, дилеры, как правило, берут в перегонщики выходцев из стран ближнего зарубежья или студентов, готовых с утра до вечера кататься на машинах за копейки. По невнимательности эти товарищи нередко устраивают на демонстрационных авто ДТП. Их конечно, восстанавливают, но от клиентов такие эпизоды жизни транспортного средства утаивают. А чем дольше машина находится в шоу-руме, тем чаще ее «передвигают»…

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8 ноября 2018
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