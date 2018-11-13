GM-АВТОВАЗ собрал 700 000 внедорожников Chevrolet Niva

Chevrolet Niva с постоянным полным приводом комплектуется 1,7-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 79 л. с. вкупе с механической коробкой передач и двухступенчатой «раздаткой».

«Проходимец» русско-американского производства в топе оценивается в 775 500 рублей. За такую сумму владелец получит авто с бамперами, молдингами, наружными дверными ручками и боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова. Кроме того, машина снаряжена шноркелем и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с «резиной» All-Terrain.

Стоит напомнить, что «Шеви Ниву» начали выпускать в 2002 году. С тех пор автомобиль, мало изменившись внешне, получил более полутора тысяч инженерных доработок. Автомобиль продолжает пользоваться популярностью — в этом году модель разошлась тиражом в 23 358 автомобилей и нашла свое место в первой двадцатке самых продаваемых авто в России.