Как выгодно купить Chevrolet Niva

В довесок к новенькой Chevrolet Niva бренд отдает аксессуаров к внедорожнику на сумму до 35 000 рублей. На первый взгляд, не очень много, тем не менее в означенную цифру входят резиновые коврики, бортовой компьютер, органайзеры на спинки сидений и в багажник, и даже бокс для запасного колеса и подлокотники. Причем праздничную скидку можно совместить с акцией по кредитной программе или по Trade-in и сэкономить еще до 70 000 рублей.

На сегодняшний день американо-российский производитель предлагает Chevrolet Niva в семи комплектациях, которые отличаются лишь списком оборудования, диаметром колесных дисков и наличием пластиковых молдингов.

Под капотом полноприводного «вездехода» поселилась безальтернативная бензиновая «четверка» объемом 1,7 л мощностью 79 л. с., агрегатированная с МКП и двухступенчатой «раздаткой» с межосевым дифференциалом.

Начальный прайс «Шеви-Нивы» стартует от 628 000 рублей без учета скидок. За эти деньги можно уехать от официального дилера на автомобиле с боковыми зеркалами с электроприводом, неокрашенными бамперами, 15-дюймовыми штампованными колесными дисками, подстаканниками и USB-розеткой.