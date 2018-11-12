Появились свежие подробности о новом Renault Kaptur

Фото: Renault
В Сеть просочилась свежая информация о Renault Captur второго поколения. Автомобиль предстанет перед публикой только осенью следующего года на автосалоне во Франкфурте. Что стоит ожидать поклонникам марки от нового компактного кроссовера?
Светлана Ермолаева

На старте продаж машину оснастят только классическими двигателями внутреннего сгорания. Так, в движение автомобиль будет приводиться либо 1,3-литровым мотором, либо дизелем объемом 1,5 л. Мощность агрегатов пока не разглашается.

Позднее под капотом появится гибридная силовая установка на основе 1,6-литрового движка. По предварительным данным, батарея позволит Renault Captur PHEV без подзарядки проезжать до 48 км. Не стоит исключать и того, что подобный агрегат получат и другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, например, популярный кроссовер Nissan Qashqai.

Эксперты утверждают, что после смены поколения дизайн Renault Captur будет довольно серьезно пересмотрен, причем не только снаружи, но и внутри. Автомобиль сможет похвастать продвинутой мультимедийной системой, а в перечне оснащения появится ассистент полуавтономного управления ProPilot, также заимствованный у Nissan. О российских спецификациях автомобиля с иной буквой в названии — Kaptur — будет объявлено дополнительно.

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12 ноября 2018
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