Появились свежие подробности о новом Renault Kaptur

На старте продаж машину оснастят только классическими двигателями внутреннего сгорания. Так, в движение автомобиль будет приводиться либо 1,3-литровым мотором, либо дизелем объемом 1,5 л. Мощность агрегатов пока не разглашается.

Позднее под капотом появится гибридная силовая установка на основе 1,6-литрового движка. По предварительным данным, батарея позволит Renault Captur PHEV без подзарядки проезжать до 48 км. Не стоит исключать и того, что подобный агрегат получат и другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, например, популярный кроссовер Nissan Qashqai.

Эксперты утверждают, что после смены поколения дизайн Renault Captur будет довольно серьезно пересмотрен, причем не только снаружи, но и внутри. Автомобиль сможет похвастать продвинутой мультимедийной системой, а в перечне оснащения появится ассистент полуавтономного управления ProPilot, также заимствованный у Nissan. О российских спецификациях автомобиля с иной буквой в названии — Kaptur — будет объявлено дополнительно.