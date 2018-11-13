ТОП-5 самых дешевых «зимних» кроссоверов стоимостью до 1 200 000 рублей

Как и следовало ожидать, большинство из бюджетных полноприводных паркетников на российском рынке — это представители сегмента компактных SUV в младших комплектациях с механической коробкой передач.

В списке нашлось место «корейцу», «американцу», «японцу» и двум «французом», при этом из пяти участников три оказались представителями альянса Renault-Nissan на общей платформе B0. Что касается стоимости, то для того, чтобы выбрать оптимальный вариант доступного полноприводного кроссовера, в настоящее время достаточно располагать суммой от 820 000 до 1 140 000 рублей,