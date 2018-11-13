ТОП-5 самых дешевых «зимних» кроссоверов стоимостью до 1 200 000 рублей

В преддверии зимнего сезона многие наши соотечественники встают перед выбором комфортной «рабочей лошадки» с полным приводом и высоким клиренсом. В этот раз портал «АвтоВзгляд» обошел стороной рамные внедорожники и отметил более уютные и при этом самые доступные городские кроссоверы с внедорожным потенциалом стоимостью до 1 200 000 рублей.
Как и следовало ожидать, большинство из бюджетных полноприводных паркетников на российском рынке — это представители сегмента компактных SUV в младших комплектациях с механической коробкой передач.
В списке нашлось место «корейцу», «американцу», «японцу» и двум «французом», при этом из пяти участников три оказались представителями альянса Renault-Nissan на общей платформе B0. Что касается стоимости, то для того, чтобы выбрать оптимальный вариант доступного полноприводного кроссовера, в настоящее время достаточно располагать суммой от 820 000 до 1 140 000 рублей,
Renault Duster
Самым доступным новым паркетником с приводом 4х4 стал французский Renault Duster в версии Authentique с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л. с. с шестиступенчатой «механикой» всего за 819 990 рублей. Дорожный просвет у «француза» один из самых больших в классе — 220 мм.
Конечно, за такие деньги рассчитывать на богатую комплектацию не приходится. Здесь имеется лишь ABS, подушка безопасности для водителя и система дистанционного запуска двигателя Renault Start. 109-сильная дизельная версия обойдется в 996 990 рублей, но в ней уже доступен кондиционер, электрический привод боковых зеркал и стеклоподъемников.
За 1 037 900 «деревянных» можно приобрести полноприводный корейский кроссовер Hyundai Creta. В версии Active он оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет у «корейца» сравнительно небольшой — 190 мм.
Что касается оснащения, то за такие деньги здесь имеется все необходимое — полный комплект систем активной безопасности, электроприводы всех стекол, обогрев передних сидений и боковых зеркал и, конечно же, кондиционер.
Nissan Terrano
Японский родственник «Дастера» Nissan Terrano в полноприводной комплектации Comfort оценен в 1 050 000 рублей. Кроссовер оснащен тем же, что и «француз», бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 114 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. У «японца» аналогичный дорожный просвет — 220 мм.
Завышенная цена в сравнении с Renault Duster оправдана тем, что у Terrano богаче оснащение: в списке опций имеется кондиционер и электроприводы передних стекол. Увы, за эти деньги не полагается такая нужная зимняя функция, как обогрев сидений — она доступна только в версии за 1 094 000 рублей.
Еще один компактный кроссовер Ford EcoSport в полноприводном варианте Trend Plus с учетом спецпредложений доступен за 1 060 000 рублей. Речь идет о комплектации с 2-литровым мотором мощностью 140 л. с., который работает в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач. Дорожный просвет у «Форда» равен 200 мм.
В этой версии можно рассчитывать на такие радости жизни, как подогрев передних сидений, климат-контроль, электростеклоподъемники на всех дверях, электрообогрев стекла, противотуманки, рейлинги и т. д.
Renault Kaptur
Полноприводный Renault Kaptur, созданной на общей платформе с Renault Duster и Nissan Terrano, в версии Drive доступен за 1 139 990 «деревянных». Автомобиль оснащен 2-литровым мотором мощностью 143 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Дорожный просвет у «француза» составляет 205 мм.
В число опций за указанные деньги входят круиз-контроль, обогрев сидений, электростеклоподъемники, запуск двигателя с кнопки, «умный» смарт-ключ, система дистанционного запуска двигателя Renault Start и прочие радости жизни.