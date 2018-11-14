Названа дата премьеры KIA Soul нового поколения

Американское моторшоу, где рассекретят новый KIA Soul, стартует 30 ноября. А пока посмотрим на тизер, которым поделились корейцы: что мы имеем? Авто окрашено в яркий зеленый цвет, часть заднего крыла с фонарем, судя по всему, расположенным вертикально от края крыши до самого бампера.

Разработчики рассказали, что свежий KIA Soul идет в ногу со временем и соответствует современным требованиям, но еще не предоставили точный список технического оснащения. В силовой линейке помимо атмосферных будет несколько турбированных моторов. Кроме того, на стенде марки найдется Soul с электрической силовой установкой. Понятное дело — не для россиян.

В дилерские шоу-румы авто приедет только в следующем году. Сейчасже у нас представлена модель актуального поколения с четырьмя бензиновыми моторами — на выбор: с 1,6-литровым двигателем мощностью 124 л. с., с агрегатом такого же объема с отдачей в 132 силы. А также с 150-сильным двухлитровым «атмосферником» и турбодвижком, выдающим 204 л. с. Ценник стартует от 951 900 рублей.