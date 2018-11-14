Названа дата премьеры KIA Soul нового поколения

Фото: KIA
После смены поколений KIA Soul впервые предстанет перед взыскательной публикой на автосалоне в Лос-Анджелесе. Внешность новинки до конца пока не раскрывается, но представители марки обещают, что новинка сохранит узнаваемый облик, став при этом много «круче».
Светлана Ермолаева

Американское моторшоу, где рассекретят новый KIA Soul, стартует 30 ноября. А пока посмотрим на тизер, которым поделились корейцы: что мы имеем? Авто окрашено в яркий зеленый цвет, часть заднего крыла с фонарем, судя по всему, расположенным вертикально от края крыши до самого бампера.

Разработчики рассказали, что свежий KIA Soul идет в ногу со временем и соответствует современным требованиям, но еще не предоставили точный список технического оснащения. В силовой линейке помимо атмосферных будет несколько турбированных моторов. Кроме того, на стенде марки найдется Soul с электрической силовой установкой. Понятное дело — не для россиян.

В дилерские шоу-румы авто приедет только в следующем году. Сейчасже у нас представлена модель актуального поколения с четырьмя бензиновыми моторами — на выбор: с 1,6-литровым двигателем мощностью 124 л. с., с агрегатом такого же объема с отдачей в 132 силы. А также с 150-сильным двухлитровым «атмосферником» и турбодвижком, выдающим 204 л. с. Ценник стартует от 951 900 рублей.

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14 ноября 2018
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