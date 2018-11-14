Тонкая красная линия: тест-драйв KIA Soul RED Line

— А у вас какая машина? — Красная! — А если серьезно? — Серьезно, красная! Для кого корейцы придумали псевдокроссовер KIA Soul в новом исполнении RED Line, и чем он приворожит будущих владельцев, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Немногие знают, что RED Line — это не просто модная, олицетворяющая собой пикантные красные нотки в декоре авто приставочка, а целая аббревиатура — Russian Exclusive Design. Да, речь не об очередной версии высокого хетчбэка или маленького кроссовера (нужное — подчеркнуть), а об эксклюзивном издании исключительно для российского рынка. Иными словами, хотите выделяться в потоке: получите — распишитесь.
Надо признать, что KIA Soul и без того пользуется в нашей стране завидной популярностью, с лихвой уделывая японский Nissan Juke и совсем не оставляя шансов французскому Citroёn C3 Aircross. Прежде всего, «кореец» бьет ценой, которая весьма умело сочетается с качеством исполнения и современными трендами в автомобилестроении. Похоже, с появлением новенькой «красной» серии спрос на «мелюзгу» вырастет еще больше. И вот почему.
Ну, кто у нас сегодня, кроме таксистов и Максима Галкина покупает автомобили в базовых комплектациях? Извозчики берут самую дешевую машину в лизинг, чтобы, отбив ее через пару лет, приобрести у себя на родине еще одну — свеженькую и эталонную Nexia. А в случае с подчиненным Аллы Борисовны (в каком-нибудь смысле уж наверняка), речь идет про исчерпывающий набор богатств, которым Bentley напичкан по умолчанию. Поэтому правильный ответ — никто!
Нашему брату подавай таблетки от жадности, да по-больше, по-больше! Иначе говоря, завлекай вкусными плюшками-ватрушками по сладкой цене. Да и в кредит народ не брезгует взять лишнюю сотню тысяч за очередной хайповый прибамбас. Корейцы, являясь лидерами рынка, знают эти тонкости, как никто другой. Пусть даже если и в ряде ситуаций им приходится довольно жестко демпинговать, чтобы стимулировать не только спрос, но и собственные точки G.
Вот, собственно, и новый герой, созданный путем нехитрых русско-корейских метаморфоз, — KIA Soul RED Line. С появлением на рынке амбициозного Toyota C-HR, способного отобрать клиента неординарным дизайном, а главное — грамотно разрекламированной надежностью, корейцам кровь из носу необходимо укреплять позиции.
Рецепт прост: взять за основу нарядную «люксовую» комплектацию, где и без того есть все, кроме автопилота и «автопилотки», а потом добавить в нее специй из всяких полезностей, радующих и глаз, и пятую точку. В качестве гарнира — не шибко опустошающие карман цифры. Вуаля, и коктейль готов! А теперь об ингридиентах.
Эстетика KIA Soul RED Line обязана специальному стайлинг-пакету, вобравшему в себя эффектные накладки по кузову, декоративную решетку радиатора, молдинги, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава 18-го диаметра. Картину венчают таблички и шильдики, указывающие на принадлежность модели к особой касте. Автомобиль, подчеркнутый «красной линией», имеет рейлинги на крыше, оригинальный пластиковый обвес и светодиодную оптику.
Чтобы попасть в салон, не нужно доставать ключ из кармана или сумки — достаточно лишь прикоснуться к ручке, и дверь откроется. Не понадобится ключ и при запуске двигателя: нажал кнопочку — мотор завелся. В общем, все по-взрослому!
Внутри — модная «подспортивная» контрастная строчка, брендированные коврики и пороги. Отделка в Soul никогда не вызывала отторжения — интерьер незауряден и уютен. Удобства водителю добавляют умный круиз-контроль с ограничителем и задний «парктроник». За пикающие датчики малоопытные «рулевые» наверняка поблагодарят машину еще не раз.
Впрочем, как и за 2-литровый бензиновый мотор с выскакивающими из-под капота 150 «жеребцами». Да, по сравнению с младшим 124-сильным движком, этот агрегат стреляет, словно пушка — никакой скромности при старте со светофора, никаких страхов перед резким обгоном на трассе. Тяги хватает за глаза — не в последнюю очередь благодаря шестискоротсной гидромеханической коробке передач.
Ходовая часть KIA Soul — на зависть Алле Борисовне — собранная, подвеска в меру жесткая и упругая, для городских покатушек — самое то. А вот управляемость принесена в жертву плавности хода: чрезмерная легкость корейского руля так, увы, никуда и не исчезла. Но за результат конструктивных доработок пришлось бы выкладывать из кошелька гораздо больше.
Сейчас же RED Line отнимет у будущего владельца около 100 000 рублей поверх ценника на «люксовую» версию. Получается, что всем хорошо: потребители просили больше «жира» за меньше денег — производитель дал им его! Осталось лишь собрать урожай. Вот вам и тонкая красная линия.