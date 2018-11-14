Тонкая красная линия: тест-драйв KIA Soul RED Line

Немногие знают, что RED Line — это не просто модная, олицетворяющая собой пикантные красные нотки в декоре авто приставочка, а целая аббревиатура — Russian Exclusive Design. Да, речь не об очередной версии высокого хетчбэка или маленького кроссовера (нужное — подчеркнуть), а об эксклюзивном издании исключительно для российского рынка. Иными словами, хотите выделяться в потоке: получите — распишитесь.

Надо признать, что KIA Soul и без того пользуется в нашей стране завидной популярностью, с лихвой уделывая японский Nissan Juke и совсем не оставляя шансов французскому Citroёn C3 Aircross. Прежде всего, «кореец» бьет ценой, которая весьма умело сочетается с качеством исполнения и современными трендами в автомобилестроении. Похоже, с появлением новенькой «красной» серии спрос на «мелюзгу» вырастет еще больше. И вот почему.