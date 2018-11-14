За что Росстанадрт «наехал» на кроссовер Chery Tiggo 3

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии провело на полигоне НАМИ в Подмосковье комплексную проверку трех популярных на российском рынке моделей авто.
Максим Строкер

Росстандарт отчитался о первом в отечественной истории краш-тесте машин RuNCAP, состоявшемся 9 ноября на полигоне НАМИ. В качестве «подопытных» были выбраны седаны Hyundai Solaris, Lifan Murman и кроссовер Chery Tiggo 3. На данный момент результаты проверки Hyundai Solaris ведомством еще не обработаны.

Зато об обоих «китайцах» Росстанадрт поспешил отчитаться уже сейчас. В ходе тестов проверялись уровень выбросов, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, уровень шума и содержание вредных веществ в воздухе салона, оснащение машин системой вызова экстренных оперативных служб и т. д.

Краш-тест проходил по Правилам ООН 94−01, подразумевающим столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч. Для справки заметим, что аналогичное испытание EuroNCAP проходит в заметно более жестких условиях — при скорости 64 км/ч.

Как бы то ни было, но для Lifan Murman, согласно официальному сообщению ведомства, подтверждено соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

А к кроссовер Chery Tiggo3 у Росстандарта возникли претензии. Как отмечается в релизе, машина оснащена стеклами, безопасность которых подтверждена сертификатом соответствия.

Но при этом безопасность тех же самых стекол, но уже в сборе, то есть установленных на машину, не подтверждена Одобрением типа транспортного средства. Кроме того, выяснилось, что качество связи с оператором экстренных служб через модуль ЭРА-ГЛОНАСС, установленный на Chery Tiggo 3, не соответствует требуемому уровню.

По результатам проверки Росстандарт предписал АО «Чери Автомобили РУС» приостановить продажи Tiggo 3, устранить нарушения и разработать мероприятий по предотвращению вреда потребителям. Российское представительство китайской «Chery» прокомментировало порталу «АвтоВзгляд» итоги краш-теста следующим образом:

— В настоящее время специалисты АО «Чери Автомобили РУС» и поставщика устанавливают причины появления претензии со стороны Росстандарта. До устранения вышеозначенных претензий дистрибьютор приостанавливает реализацию кроссоверов Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска.

Можно только порадоваться, что в России, наконец, появился национальная программа оценки автомобилей.

Не вполне понятно другое. Почему, к примеру, взяли на тест именно Hyundai Solaris, Lifan Murman и кроссовер Chery Tiggo3, а не, скажем, LADA Vesta, VW Polo седан и Renault Duster?

И что заставило публиковать данные по участникам-«китайцам» без Hyundai Solaris? Если действительно не успели обработать результаты «корейца», то вполне можно было их дождаться. Или к Solaris (куда более популярной модели чем Murman и Tiggo 3 вместе взятые) возникли такие серьезные вопросы, что перед публикацией этой «бомбы» потребовались какие-то дополнительные консультации?

Очень странно также, что к Lifan не возникло вообще никаких претензий, а к локомотиву продаж на российском рынке его бренда-конкурента, к Chery Tiggo 3, «выкатили» аж две. Причем одна их которых откровенно выглядит как формальная придирка к документам.

К сожалению, на момент публикации этого материала, Росстанадрт на запрос портала «АвтоВзгляд» ответить не удосужился. Или не успел. Поэтому все вышеизложенные вопросы остаются подвешенными в воздухе.

В подобных условиях редакция портала «АвтоВзгляд», разумеется, не имеет никаких формальных оснований предположить, что такое уважаемое ведомство как Росстандарт оказалось замешано в «наезде» конкурентов на Chery в России. Со стороны же, сложившаяся ситуация выглядит именно так.

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14 ноября 2018
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