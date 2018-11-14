За что Росстанадрт «наехал» на кроссовер Chery Tiggo 3

Росстандарт отчитался о первом в отечественной истории краш-тесте машин RuNCAP, состоявшемся 9 ноября на полигоне НАМИ. В качестве «подопытных» были выбраны седаны Hyundai Solaris, Lifan Murman и кроссовер Chery Tiggo 3. На данный момент результаты проверки Hyundai Solaris ведомством еще не обработаны.

Зато об обоих «китайцах» Росстанадрт поспешил отчитаться уже сейчас. В ходе тестов проверялись уровень выбросов, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, уровень шума и содержание вредных веществ в воздухе салона, оснащение машин системой вызова экстренных оперативных служб и т. д.

Краш-тест проходил по Правилам ООН 94−01, подразумевающим столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч. Для справки заметим, что аналогичное испытание EuroNCAP проходит в заметно более жестких условиях — при скорости 64 км/ч.

Как бы то ни было, но для Lifan Murman, согласно официальному сообщению ведомства, подтверждено соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

А к кроссовер Chery Tiggo3 у Росстандарта возникли претензии. Как отмечается в релизе, машина оснащена стеклами, безопасность которых подтверждена сертификатом соответствия.