Нулевая комплектация: АВТОВАЗ готовит к выпуску ультрадешевый хетчбэк

Тем не менее, в списке оснащения LADA XRAY в так называемой нулевой комплектации можно найти подушку безопасности для водителя, стеклоподъемники передних дверей с электроприводом и кресла первого ряда с подогревом. В движение такой хетч приводит 106-сильный мотор объемом 1,6 л, который работает вкупе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Производство ультрабюджетного LADA XRAY уже стартовало, сообщает «Российская газета». Но точная дата выхода авто на рынок пока не известна, так же как и его стоимость. Но по предварительным данным «пустой» XRAY оценят в 600 000 рублей. Стоит напомнить, что на данный момент модель предложена в пяти комплектациях, а прайс стартует от 629 900 рублей.

Кстати, LADA Vesta в самом бюджетном варианте уже запущена на рынок: такая комплектация получила название Classic, а стоимость «Весточки» сейчас начинается от 594 900 «деревянных».