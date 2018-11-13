Тест-драйв LADA Vesta SW Cross с новым «роботом» АМТ

За роботизированную трансмиссию, которая впервые появилась в 2014 году еще на LADA Priora и затем неспешно добралась до LADA Vesta, АВТОВАЗ не критиковал разве ленивый. Мол, машина тупит, не едет. А иные доморощенные «гонщики» приговаривали сцепление всего за 15 000 км. И вот завод провел доработку агрегата. Портал «АвтоВзгляд» протестировал обновленную трансмиссию.
Ефим Розкин

Сама коробка передач, как прежде, сделана на базе вазовской пятиступенчатой механики. Исполнительный механизм ZF, сцепление Valeo, синхронизаторы Hoerbiger тут абсолютно такие же.

Основная новация — новая программа управления трансмиссией. А еще у контроллера нынче не одна, а две платы. Так что тех, кто уже купил роботизированные авто, придется разочаровать. Просто приехать к дилеру и «залить» новую прошивку не получится.

На фото хорошо видно, что корпус роботизированной коробки передач такой же как и у МКП. По «железу» изменений нет.

Время переключения передач с первой на вторую и со второй на третью сократилось примерно на 30%. Появился так называемый пробочный режим — creeping mode. Это когда водитель просто отпускает педаль газа и машина медленно катится вперед. В этом режиме на первой передаче скорость равна 7—8 км/ч, на второй — 14—15 км/ч. Попав в длиннющую вялотекущую пробку, я просто отпустил педаль газа и медленно полз в потоке, пользуясь только тормозом. Действительно, ехать на роботизированной «Весте» стало много удобней. Да и плавней.

Легче и маневрировать на парковке. Режим creeping mode работает при включении заднего хода. Так машина едет со скоростью 5—6 км/ч. И не нужно лишний раз пинать автомобиль, нажимая газ.

Логичен вопрос, а не поедет ли авто само, если, скажем, абывчивый водитель отпустил тормоз и открыл дверь? Не поедет. Creeping mode отключается автоматически, как только у машины открывается водительская дверь, или поднимается рукоять ручного тормоза, или включают нейтраль.

Кроме этого появился «зимний» режим движения (специалисты АВТОВАЗА подчеркивают, что об этом просили поклонники марки). Теперь при переводе селектора в «мануал», можно трогаться со второй передачи. Так что когда выпадет снег, мы обязательно попробуем эту функцию на скользкой дороге. Пока же на сухих трассах больше подходит активное вождение.

За активацию «спортрежима» станет отвечать специальная кнопка со световым индикатором.

Педаль в пол и коробка сразу скидывает вниз две передачи, что позволяет намного увереннее и без нервов обгонять. При старте со светофоров переключения действительно стали плавней. При переходе с первой на вторую больше нет ощущения, что неведомые силы держат Vesta за задний бампер, а потом резко отпускают.

Кстати сказать, вскоре у роботизированной трансмиссии появится и «спортрежим», хотя, увы, в тестовой Vesta SW Cross его еще не было. И заводчане обещают, что эта функция будет работать как в автоматическом, так и в мануальном режимах. Во втором случае, когда стрелка тахометра залетит в красную зону, принудительного переключения передачи вверх не произойдет. Разработчики говорят, что «спортрежим» особенно эффективен в рабочей зоне оборотов двигателя 2500—5000 об/мин.

Сейчас «робот» версии 2,0 ставят на обновленное семейство LADA Granta и Vesta с двигателем 1,8 л. Режимы у трансмиссии одинаковые, различия только в калибровках. Скоро обновленная трансмиссия должна появится на XRAY с мотором 1.8 л.

Кстати, разрабатывать автоматизированную трансмиссию тольяттинцам помогали такие компании, как ZF и Porsche Engineering. Говорят, что они использовали полученный опыт в разработке такой же «коробки» для Volkswagen. И интерес к роботу со стороны немцев понятен. В производстве он в два раза дешевле «автомата», а с новым софтом скорость переключений заметно выросла.

Что касается «Весты», то, действительно, ехать на автомобиле стало приятнее. Особенно по трассе, где не нужны частые переключения. Характерные ощущения замедления при переключениях, конечно, чувствуются, но они заметно сглажены.

Можно предположить, что обновленный «робот» вскоре появится и на самой свежей модели LADA – XRAY Cross.

Сейчас идет работа с поставщиком сцепления — компанией Valeo — для подбора оптимально состава фрикционных накладок. А ресурс «робота» по обещаниям производителя составит более 150 000 км.

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13 ноября 2018
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