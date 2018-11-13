Тест-драйв LADA Vesta SW Cross с новым «роботом» АМТ

Время переключения передач с первой на вторую и со второй на третью сократилось примерно на 30%. Появился так называемый пробочный режим — creeping mode. Это когда водитель просто отпускает педаль газа и машина медленно катится вперед. В этом режиме на первой передаче скорость равна 7—8 км/ч, на второй — 14—15 км/ч. Попав в длиннющую вялотекущую пробку, я просто отпустил педаль газа и медленно полз в потоке, пользуясь только тормозом. Действительно, ехать на роботизированной «Весте» стало много удобней. Да и плавней.

Легче и маневрировать на парковке. Режим creeping mode работает при включении заднего хода. Так машина едет со скоростью 5—6 км/ч. И не нужно лишний раз пинать автомобиль, нажимая газ.

Логичен вопрос, а не поедет ли авто само, если, скажем, абывчивый водитель отпустил тормоз и открыл дверь? Не поедет. Creeping mode отключается автоматически, как только у машины открывается водительская дверь, или поднимается рукоять ручного тормоза, или включают нейтраль.

Кроме этого появился «зимний» режим движения (специалисты АВТОВАЗА подчеркивают, что об этом просили поклонники марки). Теперь при переводе селектора в «мануал», можно трогаться со второй передачи. Так что когда выпадет снег, мы обязательно попробуем эту функцию на скользкой дороге. Пока же на сухих трассах больше подходит активное вождение.