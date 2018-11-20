Infiniti Q50 назван лучшим автомобилем с пробегом

Чтобы изыскание оказалось полным, аналитики брали в расчет и гарантии на подержанный автомобиль, которые дает производитель, и даже пробег, необходимый, чтобы авто получило сертификацию.

Стоит напомнить, что у Infiniti есть своя программа по реализации подержанных машин Privileged: бренд проверяет каждый экземпляр по 167 пунктам. А при покупке японцы дают новым владельцам гарантию до 6 лет, не зависящую от пробега. Производитель предлагает эту программу и отечественным потребителям. К примеру, на данный момент на продажу высталено несколько подержанных сертифицированных Q50, прайс самого доступнного — 1 354 300 рублей.

Между тем, на российском рынке новый седан Infiniti Q50 предложен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 211 л. с. или с 405-сильным двигателем объемом 3 л. Оба агрегата работают вместе с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Ценник премиальной «четырехдверки» начинается от 2 095 000 рублей.