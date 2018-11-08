Какие подержанные автомобили самые безопасные

Список «бэушных» автомобилей включил 53 лучших варианта стоимостью до 20 000 долларов (приблизительно 1,3 млн. рублей по актуальному курсу) и 62 неплохих варианта с ценником ниже 10 000 долларов (около 650 000 «деревянных»). Все эти машины получили оценку «Хорошо» в краш-тестах при лобовом и боковом столкновениях, а также при испытании эффективности подголовников и проверки крыши на прочность. Кроме того, попавшие в реестр авто оснащены системой динамической стабилизации.

В перечне с лучшими легковушками можно найти Volkswagen Passat (2013 года выпуска и новее) и Jetta (моложе 2015 года), Mazda6 (после 2014 года), Subaru Outback (2013 год), Audi A3 (2015 год), а также Infiniti Q50 (2013) и Q70 (2013 год и позже).

В списке хорошего выбора получили свои места Audi A4 седан или универсал (2009 год), Toyota Camry (2012), BMW 3-й серии (2012 и новее), Hyundai Genesis (с 2011 года), KIA Sportage (2011—2016), Hyundai Santa Fe (2011—2016) и Ford Explorer (с 2011 года).

Эксперты утверждают, что при прокупке автомобиля начинающим водителям все же лучше остановить свой выбор на машине покрупнее: лишь только благодаря большой массе в любом столкновении кроссовер или внедорожник будет безопаснее легкой малолитражки.