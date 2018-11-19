Названы цены и дата начала продаж в России нового Nissan X-Trail

Фото АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, обновленный кроссовер Nissan X-Trail поступит в продажу в декабре. Цены начинаются от 1 574 000 рублей.
Вячеслав Василенко

В ходе обновления Nissan X-Trail обзавелся массивной V-образной радиаторной решеткой, мускулистого вида бамперами, полностью диодной оптикой, колесными дисками из легкого сплава 19-го диаметра в трех различных дизайнерских решениях. Наверняка поклонники модели оценят новый фирменный цвет кузова — коричневый металлик с отливом.

Внутри кроссовер порадует свежими и более качественными материалами отделки, рулевым колесом нового дизайна с функцией обогрева и утолщенным ободом для удобного хвата. Кроме того, обогрев достался и заднему дивану. Причем греются не только филейные части седоков, но и их спины. Эргономики добавляет мультимедиа с интегрированным софтом от Яндекс.Авто, имеющим навигацию с оповещением о пробках, возможностью голосового управления и точкой входа в Глобальную паутину. А еще передние кресла отныне регулируются по высоте.

Помимо дизайнерского улучшайзинга, «Икстрейл» претерпел и технический. В частности, получил перенастроенную подвеску, новый электроусилитель руля с точной обратной связью, модернизированный вариатор с имитацией переключения передач и дополнительный пакет звукопоглощающих материалов. Иными словами, кроссовер оперативно реагирует на команды водителя, не досаждает посторонними шумами, достойно рулится и прекрасно держит прямую — не в последнюю очередь благодаря увеличенной жесткости поперечной устойчивости.

Что касается цен, то в самом простом варианте исполнения автомобиль с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л. с., агрегатированным с шестискоростной «механикой», обойдется в 1 574 000 рублей. Вариатор потребует прибавки в 60 000 рублей. За полноприводную версию придется отдать не менее 1 762 000 «деревянных», а дизель о 130 «лошадях» отберет минимум 1 890 000 в российской валюте. Самый мощный Nissan X-Trail с 2,5-литровой «бензинкой», развивающей 171 л. с., потребует 1 930 000 рублей. Топовый вариант кроссовера с исчерпывающим набором опций запросит 2 234 000 рублей. К дилерам «живые» машины, как уже было сказано, поступят в декабре.

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20 ноября 2018
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