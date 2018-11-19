Названы цены и дата начала продаж в России нового Nissan X-Trail

Помимо дизайнерского улучшайзинга, «Икстрейл» претерпел и технический. В частности, получил перенастроенную подвеску, новый электроусилитель руля с точной обратной связью, модернизированный вариатор с имитацией переключения передач и дополнительный пакет звукопоглощающих материалов. Иными словами, кроссовер оперативно реагирует на команды водителя, не досаждает посторонними шумами, достойно рулится и прекрасно держит прямую — не в последнюю очередь благодаря увеличенной жесткости поперечной устойчивости.

Что касается цен, то в самом простом варианте исполнения автомобиль с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л. с., агрегатированным с шестискоростной «механикой», обойдется в 1 574 000 рублей. Вариатор потребует прибавки в 60 000 рублей. За полноприводную версию придется отдать не менее 1 762 000 «деревянных», а дизель о 130 «лошадях» отберет минимум 1 890 000 в российской валюте. Самый мощный Nissan X-Trail с 2,5-литровой «бензинкой», развивающей 171 л. с., потребует 1 930 000 рублей. Топовый вариант кроссовера с исчерпывающим набором опций запросит 2 234 000 рублей. К дилерам «живые» машины, как уже было сказано, поступят в декабре.