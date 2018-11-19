Названы цены и дата начала продаж в России нового Nissan X-Trail

В ходе обновления Nissan X-Trail обзавелся массивной V-образной радиаторной решеткой, мускулистого вида бамперами, полностью диодной оптикой, колесными дисками из легкого сплава 19-го диаметра в трех различных дизайнерских решениях. Наверняка поклонники модели оценят новый фирменный цвет кузова — коричневый металлик с отливом.
Внутри кроссовер порадует свежими и более качественными материалами отделки, рулевым колесом нового дизайна с функцией обогрева и утолщенным ободом для удобного хвата. Кроме того, обогрев достался и заднему дивану. Причем греются не только филейные части седоков, но и их спины. Эргономики добавляет мультимедиа с интегрированным софтом от Яндекс.Авто, имеющим навигацию с оповещением о пробках, возможностью голосового управления и точкой входа в Глобальную паутину. А еще передние кресла отныне регулируются по высоте.