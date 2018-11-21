УАЗ «Патриот» обзавелся «автоматом»

UAZ Patriot с «автоматом» уже испытали практически во всех возможных условиях: от городского движения и езды по трассе, до бездорожья. В рискованных режимах работы автомобиль ведет себя нормально, а значит и сохранил свой внедорожный потенциал, сообщает издание «Авторевю» со ссылкой на свои источники в компании Sollers, которой принадлежит Ульяновский автомобильный завод.

Ранее сообщалось, что «Патриоты» начнут оснащать французскими шестискоростными гидромеханическими коробками передач Punch Powerglide 6L50. Подобные «автоматы» устанавливают в пару к моторам объемом от 1,6 до 6 л. Правда, раньше этими коробками комплектовали автомобили премиум-класса, например, BMW или Cadillac, а сейчас такие АКП закупают китайцы.

Поставлять 6L50 будут напрямую из французского Страсбурга. По предварительной информации, обновку получит внедорожник в трех комплектациях: «Оптимум» «Престиж» и «Максимум». О ценниках бренд пока не распространяется, но эксперты предполагают, что модель с новой коробкой переключения прибавит к прайсу до 70 000 рублей.