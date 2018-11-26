Японцы опять представят новое поколение Toyota Corolla

Запуск новой Toyota Corolla поделили на две главы: сначала был представлен и выпущен на рынок хетчбэк, а теперь на сцену вышла «четырехдверка». В основу автомобиля легла «тележка» Toyota New Global Architecture (TNGA). В арсенале «Короллы» — свежая двухлитровая «четверка» мощностью 169 л. с., а также гибридная силовая установка с суммарной отдачей в 180 «лошадей». Движки работают вместе с шестискоростной механической коробкой передач или с вариатором.

Внешность Toyota Corolla стала агрессивнее: дизайнеры пересмотрели бамперы, установили массивную решетку радиатора с крупными боковыми воздухозаборниками, усовершенствовали оптику. Кроме того, в некоторых вариациях седан сможет похвастать аэродинамическим обвесом и спойлером.

Салон украсит сенсорный экран мультимедийной системы диагональю семь или восемь дюймов — в зависимости от комплектации, а также виртуальная приборная панель с индивидуальными настройками.

«Японец» уже совсем скоро появится на рынке Поднебесной, а в начале следующего года его привезут американским потребителям. После чего, глядишь, модель будет доступна и российским покупателям. По предварительным данным, седан оценят в 20 000 долларов, что по актуальному курсу составляет около 1,3 млн. рублей.