Какая модель Toyota стала самой популярной в России

Самой популярной моделью оказался бизнес-седан Toyota Camry, разлетевшийся тиражом в 3261 экземпляр. Японская «четырехдверка» смогла увеличить долю сбыта на 60%. Наступая ей на пятки, второе место получил компактный кроссовер RAV4, он пришелся по вкусу 3240 покупателям и показал не менее внушительный скачок в 61%.

Стоит отметить, что октябрь стал не самым удачным периодом для компании: месяцем ранее ее дилерам удалось реализовать 11 237 машин с ростом продаж в 48%. Те результаты позволили бренду занять четвертое место в рейтинге. А сейчас марке приходится довольствоваться только шестой строчкой.

Стоит напомнить, что не так давно Toyota привезла на наш рынок RAV4 в спецверсии 25th Anniversary, посвященной юбилею модели. Ценник авто стартует от 1 966 000 рублей. Ждем новое поколение популярного кроссовера — все подробности о нем можно узнать здесь.