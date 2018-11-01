ТОП-5 самых дешевых пятилетних китайских кроссоверов

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», лидерами продаж на вторичном рынке среди китайских машин являются бренды Chery, Lifan, Geely и Great Wall. Это подтверждает и наш рейтинг, куда вошли кроссоверы указанных марок.

В настоящий момент достаточно иметь в кармане двести с небольшим тысяч рублей, чтобы стать владельцем совсем нестарого паркетника из КНР.

По статистике продаж в этом году китайские модели наиболее востребованы в Поволжье, а меньше всего их покупают в Сибири.