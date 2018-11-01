ТОП-5 самых дешевых пятилетних китайских кроссоверов

Спрос на китайские автомобили продолжает расти, и традиционной популярностью у нас пользуются кроссоверы. Тем более, что на вторичном рынке цены на «паркетник» из КНР сопоставимы со стоимостью бюджетного седана любого другого зарубежного производителя. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых доступных SUV из Поднебесной возрастом до пяти лет.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», лидерами продаж на вторичном рынке среди китайских машин являются бренды Chery, Lifan, Geely и Great Wall. Это подтверждает и наш рейтинг, куда вошли кроссоверы указанных марок.
В настоящий момент достаточно иметь в кармане двести с небольшим тысяч рублей, чтобы стать владельцем совсем нестарого паркетника из КНР.
По статистике продаж в этом году китайские модели наиболее востребованы в Поволжье, а меньше всего их покупают в Сибири.
Chery Tiggo
Одним из самых доступных кроссоверов на вторичном рынке остается давно известный у нас Chery Tiggo первого поколения (T11). Экземпляры возрастом не старше пяти лет предлагаются в ценовом диапазоне от 220 000 до 550 000 рублей. Среди предложений встречаются дорестайлинговые версии, выпускавшиеся с 2005 до 2014 года, а также обновленные кроссоверы, которые стали продаваться с 2013 года.
Автомобили доступны со следующими бензиновыми моторами: 1,6 л (126, 119 л. с.); 1,8 л (128, 132 л. с.) и 2,0 л (136 л. с.). В основном на вторичке продаются машины с пятиступенчатой «механикой», в то время как версии с вариатором и «роботом» встречаются не так часто. Их цена стартует от 350 000 ₽
Самым популярным подержанным китайским кроссовером остается Liafan X60, и версии не старше 2013 года выпуска можно приобрести в ценовом диапазоне от 250 000 до 750 000 рублей. В отличие от Chery Tiggo этот «китаец» доступен с единственным 128-сильным бензиновым мотором объемом 1,8 л.
Кроссоверы с вариатором встречаются крайне редко, и их стоимость стартует от 520 000 рублей за экземпляры 2015 года выпуска. В основном у нас продаются версии с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Great Wall Hover M2
Компактный кроссовер Great Wall Hover M2 встречается на вторичном рынке не так часто, зато этот «малыш» радует доступной ценой: машины 2013 года доступны всего за 320 000 — 420 000 рублей.
Модель, которая является технической копией японского Toyota bB, продавалась на российском рынке в течение полутора лет — с 2013 по 2014 год. За это время обладателями Great Wall Hover M2 стало 1100 человек. Машина укомплектована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л. с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Стоимость еще одного популярного китайского кроссовера Geely Emgrand X7 возрастом не старше пяти лет колеблется от 400 000 до 750 000 рублей. Рестайлинговые версии 2016 года выпуска доступны минимум за 560 000 «деревянных».
На вторичном рынке предлагаются варианты с бензиновыми моторами объемом 2,0 л (139 л. с.), 2,0 л (140 л. с.) и 2,4 л (148 л. с.). Кроссоверы с шестиступенчатым «автоматом» обойдутся минимум в 440 000 «деревянных», а остальные оснащены пятиступенчатой «механикой».
Brilliance V5
Компактный кроссовер Brilliance V5 возрастом не старше 2013 года выпуска можно приобрести в ценовом диапазоне от 400 000 до 600 000 рублей. Все варианты укомплектованы 110-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 л, зато имеется возможность выбрать один из двух типов коробки передач: пятиступенчатую «механику» либо пятискоростной «автомат».
Машины с «умной» трансмиссией обойдутся минимум в 500 000 рублей. Напомним, что с 2014 года Brilliance V5 собирают на автозаводе Derways в Карачаево-Черкессии.