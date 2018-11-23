Стоит ли покупать автомобиль с панорамной крышей

Какие только небылицы не гуляют вокруг панорамных крыш, все чаще встречающихся на современных машинах. Водители, предусмотрительные и бережливые, убеждены, что стеклянные потолки не только крайне прихотливы в эксплуатации, недолговечны и дорогостоящи, но еще и небезопасны — прилетит в машину сорвавшаяся с крыши дома глыба льда, и поминай, как звали.

Безусловно, здравые зерна в их рассуждениях имеются. Панорамные крыши, оборудованные электронной системой открывания и закрывания, требуют к себе особого, бережного подхода и создают порой немало проблем мастерам автосервисов, которые вынуждены ремонтировать механизмы или менять сами стекла. При возникновении сложностей, требующих вмешательства сервисменов, автовладельцам действительно приходится серьезно тратиться.