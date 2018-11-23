Стоит ли покупать автомобиль с панорамной крышей

Фото: www.motoringbox.com
Многие современные авто — те, что подороже — выпускаются с панорамной крышей. Прозрачный люк, чего уж греха таить, смотрится стильно, привлекательно и дорого, хотя в надежности этой конструкции подавляющее большинство водителей сильно сомневается. Насколько стекло в потолке безопасно — как для жизни, так и для кошелька — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Какие только небылицы не гуляют вокруг панорамных крыш, все чаще встречающихся на современных машинах. Водители, предусмотрительные и бережливые, убеждены, что стеклянные потолки не только крайне прихотливы в эксплуатации, недолговечны и дорогостоящи, но еще и небезопасны — прилетит в машину сорвавшаяся с крыши дома глыба льда, и поминай, как звали.

Безусловно, здравые зерна в их рассуждениях имеются. Панорамные крыши, оборудованные электронной системой открывания и закрывания, требуют к себе особого, бережного подхода и создают порой немало проблем мастерам автосервисов, которые вынуждены ремонтировать механизмы или менять сами стекла. При возникновении сложностей, требующих вмешательства сервисменов, автовладельцам действительно приходится серьезно тратиться.

И это не говоря даже о том, что модный стеклянный потолок сильно «утяжеляет» прайс новой машины. Вот, к примеру, KIA Optima — седан, пользующийся высоким спросом у россиян. Самая доступная четырехдверка с панорамной крышей (комплектация Premium) предлагается по цене от 1 664 900 рублей, в то время как ценник простейшей «Оптимы» стартует с 1 264 900.

С другой стороны, а что нынче дешево? Хочешь наслаждаться дополнительным освещением салона, ощущать себя чуть более свободно, а заодно и баловать пассажиров живописными видами — придется заплатить. А если тебе по карману такая недешевая машина, то, наверное, и на ее обслуживание денежки найдутся. Нет? Не то автоз начит выбрал.

Но вернемся к вопросу безопасности. Прежде, чем отправиться в серию, «панорамы» подвергаются многочисленным испытаниям: над ними безжалостно «издеваются» в климатических, акустических и вибрационных камерах. По итогам тестов производитель получает необходимые документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

Прежде чем выпустить авто со стеклянным потолком, огромную работу проделывают и автостроители. Они внимательно и неоднократно просчитывают возможные последствия внедрения панорамной крыши, что позволяет им сохранить силовой каркас кузова неизменным. Но куда важнее тот факт, что в конструкции используется особое стекло, не травмирующее пассажиров при ударе.

Кстати сказать, об ударах. Панорамные крыши, вопреки мнениям скептиков, достаточно крепкие — ни сосульки, ни ветки деревьев, ни бутылки, выброшенные из окна, не застанут их врасплох. Если же речь идет не о крошечных бытовых эпизодах, а о самых настоящих происшествиях с ледяными лавинами или серьезных авариях, то их не перенесут и традиционные металлические конструкции.

В общем, если вы переживаете о безопасности, что вполне естественно, то можете быть спокойны — «прозрачная» крыша не подведет. Другой вопрос — практичность. Судя по отзывам владельцев машин со стеклянными потолками, «панорама» в некоторых случаях пропускает воду и посторонние шумы с улиц, что является следствием некорректной установки конструкции. Проблема решаема, однако время, нервы и, возможно, деньги потратить все же придется.

Кроме того, могут возникнуть трудности и при перепродаже автомобиля. Как мы уже говорили, многие водители побаиваются стеклянных крыш, а потому, присматривая машину для себя, обходят стороной подобные экземпляры — в особенности, если речь идет о подержанном транспортном средстве.

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24 ноября 2018
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