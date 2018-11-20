Volvo объявила о повышении цен на всю российскую линейку

В зависимости от модели и комплектации, прайсы Volvo вырастут на 12 000—107 000 рублей. Самой большой разницей между текущей стоимостью и посленовогодней смогут «похвастать» кроссоверы ХС90 и XC60, а также универсал V90 Cross Country.

В следующем году поклонников марки ждут и другие изменения: производитель представит полноприводный седан Volvo S90 с еще одним более мощным 235-сильным мотором. А «сарай» V40 Cross Country лишится двигателя мощностью 245 л. с. В его силовой гамме останется 120-сильный дизель и бензиновые агрегаты с отдачей в 152 и 190 «лошадей», а в середине 2019 года авто и вовсе покинет конвейер.

– Понимая, что в связи с увеличением с января 2019 года ставки НДС многие клиенты постараются приобрести автомобиль до Нового года, мы заручились дополнительными производственными квотами и готовы удовлетворить повышенный спрос в ноябре и декабре, — заявил директор по продажам российского офиса Volvo Алексей Тарасов.

Стоит напомнить, что с начала следующего года в России НДС будет повышен на 2% и достигнет 20%. Из-за этого стоит ожидать подорожания не только машин Volvo, но и всего автомобильного ассортимента.