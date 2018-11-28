Москвичи теряют интерес к автомобилям с пробегом

С января по октябрь в Москве было реализовано приблизительно 237 500 легковых авто с пробегом, что на 2,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В минус ушли также Брянская и Курганская области, где «вторичка» просела на 3% и 3,9% соответственно. А в Ингушетии популярность подержанных автомобилей упала на 7,8%.

Стоит отметить, что самый значительный рост зафиксирован в Чеченской республике, где за десять месяцев реализовали на 22,3% подержанных автомобилей больше по сравнению с прошлым годом. В Дагестане этот показатель дошел до 12,5%, а в Ханты-Мансийском округе — до 8,8%.

Тем временем, в целом по России за указанное время во вторые руки продали около 4,5 млн. машин. Кроме Московской области (237 500 единиц, +0,8%) и Москвы в тройку лидеров вошел Краснодарский край (219 200 автомобилей, +1,5%). Четвертое и пятое место досталось Санкт-Петербургу (158 800 штук, +0,5%) и Свердловской области (138 600 машин, +6,4%) соответственно.