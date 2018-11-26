Продажи подержанных KIA подскочили на 34%

Речь идет исключительно о сертифицированных автомобилях KIA в возрасте до четырех лет и с пробегом до 120 000 км, которые распроданы в рамках программы «KIA Уверен». Всего с января по октябрь разошлось 5274 таких машин, что на 32% больше, чем за тот же период 2017-го.

В программе участвуют только официально ввезенные в страну автомобили, купленные впервые у российских дилера KIA. У машин должна быть прозрачная «биография» послепродажного обслуживания с соответствующими отметками в сервисной книжке о прохождении ТО. Кроме того, все участники программы «KIA Уверен» — это авто с оригиналом ПТС, у которых не поврждена геометрия кузова и исправны все системы безопасности. В акции участвуют 79 российских дилеров KIA.

Напомним, что совсем надвно корейский производитель подрихтовал цены на две модели в российской линейке: на 20 000 рублей подорожали новый KIA Ceed и Cerato во всех комплектациях.