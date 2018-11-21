В Госдуме потребовали запретить эксплуатацию автомобилей ГАЗ

По мнению члена фракции «Единая Россия» Евгения Москвичева, автомобили «Газель» необходимо убрать с наших дорог, ибо они попросту небезопасны.

— Надо запретить использовать «Газели» при перевозке пассажиров: там, где происходят ДТП, сразу отрываются по 8—10 сидений, а значит есть проблема с эксплуатацией и сертификацией, — заявил депутат.

Видимо, для столь громких заявлений у г-на Москвичева имеются довольно веские основания. Например, документальные подтверждения испытательных тестов или копии протоколов ДТП.

Как бы то ни было, в Группе ГАЗ сочли слова политика обобщенными — мол, под конкретной маркой имелась в виду вся категория «маршруток».