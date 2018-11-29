Популярность автомобилей Genesis в России выросла в два раза

Текущий показатель на 116% превзошел прошлогодний. А с января по октябрь корейцы передали в руки покупателям 1447 авто, подняв объем сбыта на 79%.

Стоит напомнить, что у нас Genesis предлагает три модели — представительские седаны G70, G80 и G90, при этом последний представлен и в удлиненной версии L. Все авто для отечественного потребителя собирают на калининградском «Автоторе».

Напомним, что первым автомобилем марки, сошедшим с российского конвейера два года назад, стал флагманский G90. Потом с начала 2017 года в производство запустили Genesis G80. И совсем недавно пришла очередь спорт-седана G70. В арсенале автомобиля двухлитровый бензиновый мотор в двух вариантах форсировки: 197 и 247 л. с. Движок работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.