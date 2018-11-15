В России стартовало производство седана Genesis G70

Под капотом Genesis G70 поселился двухлитровый мотор в двух вариантах мощности 197 и 247 л. с. — на выбор, работающий вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода HTRAC.

Четырехдверный «кореец» оснащен целой россыпью электронных ассистентов, которые умеют анализировать стиль вождения, определять траекторию движения и оценивать степень усталости водителя. В результате система безопасности дает рекомендации, выводя один из пяти типов сообщений, к примеру, предупреждая о необходимости отдохнуть. Кроме того, в список помощников входит адаптивный круиз-контроль.

Прайс на Genesis G70 стартует от 1 999 000 рублей.

Стоит напомнить, что модели Genesis начали производить на «Автоторе» два года назад. Первым авто марки отечественного производства стал флагманский G90. Затем с начала 2017 года предприятие наладило сборку Genesis G80. Теперь пришла очередь G70. Таким образом российский автозавод отныне выпускает все автомобили бренда, предложенные российскому потребителю.