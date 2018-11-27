Официально представлен обновленный Genesis G90

Перед премьерой на международном автосалоне в Лос-Анджелесе премиальный бренд Hyundai представил в Сеуле флагманский Genesis G90, переживший обновление.. Автомобиль получил незначительные изменения в интерьере, но зато стал практически неузнаваемым внешне.
Genesis G90 отличается новой пятиугольной массивной решеткой радиатора, измененными бамперами и даже по иному выполненной крышкой капота. Кроме того, специалисты полностью пересмотрели оптику: передние фары по горизонтали разделили полосы дневных ходовых огней, а задние фонари растянулись по всей ширине кормы, заняв место и на багажнике, и на крыльях.
Зато салон остался практически нетронутым: только дефлекторы вентиляционной системы занимают меньше места на центральной консоли.А еще материалы отделки могут похвастать более высоким качеством исполнения.
Динамические характеристики пока не раскрываются. Однако эксперты утверждают: моторная гамма осталась прежней. В подкапотном пространстве авто в версиях попроще поселился 3,8-литровый мотор мощностью 309 л. с., а в топовой комплектации «орудует» 413-сильный движок объемом 5 л. Кроме того, модель доступна с турбированным агрегатом объемом 3,3 литра и отдачей в 370 «лошадей».
О ценах обновленного Genesis G90 пока ничего не известно. Напомним, что сегодня прайс дорестайлингового автомобиля стартует от 4 775 000 рублей.