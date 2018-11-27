Официально представлен обновленный Genesis G90

Genesis G90 отличается новой пятиугольной массивной решеткой радиатора, измененными бамперами и даже по иному выполненной крышкой капота. Кроме того, специалисты полностью пересмотрели оптику: передние фары по горизонтали разделили полосы дневных ходовых огней, а задние фонари растянулись по всей ширине кормы, заняв место и на багажнике, и на крыльях.

Зато салон остался практически нетронутым: только дефлекторы вентиляционной системы занимают меньше места на центральной консоли.А еще материалы отделки могут похвастать более высоким качеством исполнения.