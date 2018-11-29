На Hyundai и KIA начнут ставить российские моторы и КП

Новый специальный инвестиционный контракт будет заключен между корейскими автобрендами и российским правительством. Он предусматривает них налоговые льготы и другие государственные преференции при условии выполнения прописанных в документе условий.

Согласно им, не менее 70% от всего объема производства моделей Hyundai и KIA в нашей стране будут оснащаться силовыми установками, изготовленными в России. Договор планируется к подписанию не позднее 25 декабря текущего года, сообщают «Ведомости», ссылаясь на чиновников, знакомых с проектом.

Ранее стало известно, что Hyundai изучает вопрос строительства еще одного завода под Питером, где будут собирать автомобильные двигатели. По предварительным данным, предприятие займет площадь в 200 Га и будет запущего в 2021 году. Его мощности позволят собирать порядка 150 000 моторов в год. В создание производства планируется вложить 500 млн. долларов.