Зачем зимой перед длительной стоянкой нужно обязательно открывать окна авто

Зимняя эксплуатация автомобиля таит в себе множество сюрпризов, большинство из которых нельзя отнести к приятным. Это и проблемы с ручным стояночным тормозом, и «врастание» колес в лед, и примерзание дверей, и масса других типично «морозных» неудобств. К таковым можно смело причислить и сильное обледенение ветрового стекла, вынуждающее автовладельцев тратить уйму времени перед поездкой.

Немногие водители задумываются о том, в чем же причина ледяных образований на «лобовухе». Хотя на самом деле ничего мудреного в этом нет: зимой воздух в салоне машины куда более теплый и влажный, нежели уличный. И потому естественно, что во время стоянки при отключенных отопителях и закрытых окнах на холодной поверхности ветрового стекла оседает влага, превращающаяся за ночь в твердую наледь.