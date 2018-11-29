Зачем зимой перед длительной стоянкой нужно обязательно открывать окна авто

Многие водители слышали о том, что в морозное время года, прежде чем оставить машину на длительную стоянку, следует на пару-тройку минут включать «холодный обдув» или открывать окна. А лучше — сразу и то, и другое. Но смысл этого действия для некоторых рулевых, как оказалось, до сих пор остается загадкой.
Зимняя эксплуатация автомобиля таит в себе множество сюрпризов, большинство из которых нельзя отнести к приятным. Это и проблемы с ручным стояночным тормозом, и «врастание» колес в лед, и примерзание дверей, и масса других типично «морозных» неудобств. К таковым можно смело причислить и сильное обледенение ветрового стекла, вынуждающее автовладельцев тратить уйму времени перед поездкой.
Немногие водители задумываются о том, в чем же причина ледяных образований на «лобовухе». Хотя на самом деле ничего мудреного в этом нет: зимой воздух в салоне машины куда более теплый и влажный, нежели уличный. И потому естественно, что во время стоянки при отключенных отопителях и закрытых окнах на холодной поверхности ветрового стекла оседает влага, превращающаяся за ночь в твердую наледь.
В обледенении стекла никаких смертельных опасностей не кроется — ни для машины, ни для ее владельца. Убрать наледь с «лобовухи» скребком — вопрос нескольких минут. Другое дело, что далеко не все товарищи могут похвастать железными нервами и умением адекватно реагировать на происходящее. Нередко приходится наблюдать по утру на парковке недовольные лица, у которых каждый новый день начинается с очистки стекла, а также ругани погоды, правительства и автопроизводителя.
Просто такие водители не знают хитрости, помогающей бороться с «ночным» обледенением «лобаша». А заключается она в следующем: прежде чем запереть автомобиль на длительную стоянку, следует в течение нескольких минут проветривать салон, сравнивая температуру внутри с той, что за бортом.
Используя на прощание со своим автомобилем «холодный обдув» или открывая окна, водитель предотвращает появление конденсата и, как следствие, образования наледи на стекле. По практике, если за окном порядка 10 градусов ниже нуля, то двух-трех минут для охлаждения салона вполне хватает. Это как раз то время, которое шофер тратит на сбор своей сумки, извлечение из багажника пакетов и выкуривание у подъезда сигаретки.
Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал обо всех тонкостях «зимней» парковки, ошибках эксплуатации «дворников» в морозное время года, нормах давления в шинах, когда температура воздуха ниже нуля, советах по обслуживанию аккумуляторных батарей и о многих других полезных лайфхаках. Ознакомиться с ними можно, пройдя по этой ссылке.