В России приглашают на сервис владельцев внедорожников Jeep Grand Cherokee

В ходе проверок заводские специалисты выяснили, что эти самые коврики не подходят по размеру. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств педаль газа, опущенная до крайнего положения, зацепится за автополовичок, и это не даст ей вернуться в начальное положение. Результат — аварийная ситуация, когда водитель не сможет достаточно оперативно сбросить скорость, доведенную практически до предела.

Стоит знать, что при нажатой педали акселератора, нужно также нажать тормоз, тогда работа мотора перейдет в режим холостого хода. Это позволит остановить машину и вернуть педаль в нужное положение.

Производитель обещает заменить дефектный коврик на подходящий. Для этого нужно дождаться официального извещения и приглашения в сервисный центр. Но можно и самому узнать, попадает ли авто под сервисную кампанию: в открытом доступе на сайте Федерального агентства «Росстандарт» есть список VIN авто, участвующих в акции. Если идентификационный номер совпал, необходимо позвонить ближайшему дилеру и записаться на прием. Работы и запчасти предоставляются бесплатно.