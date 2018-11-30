У Datsun резко выросли российские продажи

Такой скачок объяснить довольно просто: низакая прошлогодняя база продаж. Но в итоге за прошедший месяц дилеры Datsun передали покупателям 2134 машин, а в сентябре продукция бренда пришлась по вкусу 2001 россиянину, но при спаде популярности на 22%. Всего же с начала года у нас купили 15 836 машин этой марки (-18%).

Из двух предложенных брендом моделей самым популярным оказался седан Datsun on-DO (1855 автомобилей в октябре, +23%). Его ценник стартует от 466 000 рублей. «Четырехдверку» оснащают 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехскоростной автоматической коробкой передач. Кроме того, в арсенале авто имеется двигатель того же объема, но с отдачей в 106 «лошадей», агрегатированный только с МКП.

Хетчбэк Datsun mi-DO разошелся тиражом в 279 экземпляров (-1%). В его силовой гамме те же два мотора, а прайс начинается от 536 000 «деревянных». Видимо, разницей в 70 000 и объясняется невеликий интерес к «пятидверке».