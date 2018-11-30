4 веских причины не выбрасывать старые свечи зажигания

Фото: www.alamy.com
Как автовладельцы поступают с отработанными свечами зажигания? Немедленно отправляют их в мусорный бак, даже не подозревая о том, что эти расходники еще могут сослужить добрую службу. Как именно использовать старые детали, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

УЛИКА

Не торопитесь избавляться от отработанных свечей зажигания хотя бы потому, что они в случае возникновения непредвиденных проблем с двигателем могут помочь мастеру автосервиса поставить верный «диагноз». Опытный специалист судит о работе и состоянии мотора по виду, цвету и количеству нагара, которого у новеньких расходников, естественно, слишком мало.

ВОТ ТАКУЮ, ПОЖАЛУЙСТА

Но даже если никаких нареканий к двигателю не возникнет, старые свечи можно использовать в качестве образца при покупке свежих. Консультант магазина автозапчастей — настоящий профессионал своего дела — и без примеров подберет необходимую деталь. Но вдруг однажды вам попадется профан, едва отличающий салонный фильтр от топливного? Тут-то вас и выручат отработанные расходники, способные уберечь кошелек от ошибочных трат.

Фото: www.maintainyourride.com

ЗАЛИЛО

К сожалению, никто не застрахован от поломок автомобиля, и не исключено, что однажды машина — ваша или соседа — откажется заводиться. После нескольких неудачных попыток запуска мотора недавно замененные свечи окажутся, как говорится, залитыми. Как оперативно решить эту проблему? Можно отправится в магазин за новыми деталями, а можно достать из закромов старые.

Правда, на экстренный случай отработанные свечи необходимо предварительно подготовить. Что имеется в виду? Тщательная очистка и прокаливание, после которых расходники следует упаковать в мягкую ткань, положить в полиэтиленовый пакет и убрать в сухое место — скажем, в перчаточный ящик машины.

ВАТНАЯ ПАЛОЧКА

Некоторые умельцы применяют старые свечи зажигания и в качестве эдакой «зубочистки» для «промывки» резьбовых соединений, в которых «сидят» эти детали. Как известно, перед установкой новых расходников рекомендуется обрабатывать гнезда специальным маслом, дабы не нанести вред резьбе вкручиваниями-выкручиваниями. Для этих целей можно использовать как раз-таки отработанные свечи — их, в случае чего, не жалко.

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
30 ноября 2018
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