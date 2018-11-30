4 веских причины не выбрасывать старые свечи зажигания

ЗАЛИЛО

К сожалению, никто не застрахован от поломок автомобиля, и не исключено, что однажды машина — ваша или соседа — откажется заводиться. После нескольких неудачных попыток запуска мотора недавно замененные свечи окажутся, как говорится, залитыми. Как оперативно решить эту проблему? Можно отправится в магазин за новыми деталями, а можно достать из закромов старые.

Правда, на экстренный случай отработанные свечи необходимо предварительно подготовить. Что имеется в виду? Тщательная очистка и прокаливание, после которых расходники следует упаковать в мягкую ткань, положить в полиэтиленовый пакет и убрать в сухое место — скажем, в перчаточный ящик машины.

ВАТНАЯ ПАЛОЧКА

Некоторые умельцы применяют старые свечи зажигания и в качестве эдакой «зубочистки» для «промывки» резьбовых соединений, в которых «сидят» эти детали. Как известно, перед установкой новых расходников рекомендуется обрабатывать гнезда специальным маслом, дабы не нанести вред резьбе вкручиваниями-выкручиваниями. Для этих целей можно использовать как раз-таки отработанные свечи — их, в случае чего, не жалко.