4 веских причины не выбрасывать старые свечи зажигания

Как автовладельцы поступают с отработанными свечами зажигания? Немедленно отправляют их в мусорный бак, даже не подозревая о том, что эти расходники еще могут сослужить добрую службу. Как именно использовать старые детали, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Не торопитесь избавляться от отработанных свечей зажигания хотя бы потому, что они в случае возникновения непредвиденных проблем с двигателем могут помочь мастеру автосервиса поставить верный «диагноз». Опытный специалист судит о работе и состоянии мотора по виду, цвету и количеству нагара, которого у новеньких расходников, естественно, слишком мало.
ВОТ ТАКУЮ, ПОЖАЛУЙСТА
Но даже если никаких нареканий к двигателю не возникнет, старые свечи можно использовать в качестве образца при покупке свежих. Консультант магазина автозапчастей — настоящий профессионал своего дела — и без примеров подберет необходимую деталь. Но вдруг однажды вам попадется профан, едва отличающий салонный фильтр от топливного? Тут-то вас и выручат отработанные расходники, способные уберечь кошелек от ошибочных трат.
ЗАЛИЛО
К сожалению, никто не застрахован от поломок автомобиля, и не исключено, что однажды машина — ваша или соседа — откажется заводиться. После нескольких неудачных попыток запуска мотора недавно замененные свечи окажутся, как говорится, залитыми. Как оперативно решить эту проблему? Можно отправится в магазин за новыми деталями, а можно достать из закромов старые.
Правда, на экстренный случай отработанные свечи необходимо предварительно подготовить. Что имеется в виду? Тщательная очистка и прокаливание, после которых расходники следует упаковать в мягкую ткань, положить в полиэтиленовый пакет и убрать в сухое место — скажем, в перчаточный ящик машины.
ВАТНАЯ ПАЛОЧКА
Некоторые умельцы применяют старые свечи зажигания и в качестве эдакой «зубочистки» для «промывки» резьбовых соединений, в которых «сидят» эти детали. Как известно, перед установкой новых расходников рекомендуется обрабатывать гнезда специальным маслом, дабы не нанести вред резьбе вкручиваниями-выкручиваниями. Для этих целей можно использовать как раз-таки отработанные свечи — их, в случае чего, не жалко.