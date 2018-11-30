LADA Van или ремейк ВАЗ-2120 «Надежда»: АВТОВАЗ выпускает новый минивэн

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в Минпромторге, в рамках договора АВТОВАЗа с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, будет инвестировано свыше 70 млрд рублей в развитие продуктовой линейки этих брендов, включая Datsun.

ВАЗ 2120 «Надежда» за восемь лет производства в период с 1998-го по 2006 годы разошелся тиражом в 8000 экземпляров.

Речь идет, как о текущих моделях, так и совершенно новых. В их числе — купеобразный кроссовер Renault Arkana, дебютировавший на Московском автосалоне минувшим летом, а также новейшая LADA Van. Если о французском «паркетнике», созданном специально для российского рынка, мы еще кое-что знаем, то о будущей «Ладе» — подробностей никаких.