LADA Van или ремейк ВАЗ-2120 «Надежда»: АВТОВАЗ выпускает новый минивэн

Помните неоднозначный семсиместный минивэн ВАЗ-2120 с полным приводом и многообещающим именем «Надежда»? Похоже, Волжский автозавод решил реинкарнировать микроавтобус. Во всяком случае, на это намекнули в Минпромторге. Каким же он будет?
Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в Минпромторге, в рамках договора АВТОВАЗа с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, будет инвестировано свыше 70 млрд рублей в развитие продуктовой линейки этих брендов, включая Datsun.
ВАЗ 2120 «Надежда» за восемь лет производства в период с 1998-го по 2006 годы разошелся тиражом в 8000 экземпляров.
Речь идет, как о текущих моделях, так и совершенно новых. В их числе — купеобразный кроссовер Renault Arkana, дебютировавший на Московском автосалоне минувшим летом, а также новейшая LADA Van. Если о французском «паркетнике», созданном специально для российского рынка, мы еще кое-что знаем, то о будущей «Ладе» — подробностей никаких.
Портал «АвтоВзгляд» обратился за официальным комментарием к представителям АВТОВАЗа, но ожидаемо ответа на вопрос «что это и зачем» не получил.
По некоторым сведениям, волжане решили выпустить очередной грузопассажирский фургон, по другой версии — свежее поколение LADA Largus в удлиненном варианте и под новым именем. Как бы то ни было, скоро мы об этом узнаем. Если, конечно, проект не закончится на словах, и не умрет раньше, чем родится.