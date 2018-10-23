Названы самые популярные автомобили в мире

Автомобиль разошелся тиражом в 816 748 экземпляров. Этот показатель по сравнению с прошлым годом упал на 3,4%, и «японка» в скором времени может потерять лидирующую позицию. Corolla в России представлена в нескольких вариантах исполнения, цена начинается от 1 008 000 рублей.

Второе место досталось Ford F-Series, американскому пикапу. Модель подошла к осени с результатом в 722 566 автомобилей, подняв продажи на 7,3% относительно прошлого года. Кстати, нет ничего удивительного в том, что на второй строчке поселился эта модель: рынок США, где ее очень любят— один из самых крупных.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf (572 772 авто, +1,9%). По продажам «немец» конкурирует с двумя «японцами» Honda Civic (563 333 машины, +3,1%) и Toyota RAV4 (561 601 автомобиль, +1,0%).

С шестой по девятую позицию заняли в следующие авто: показавший довольно стремительную динамику Volkswagen Tiguan (539 463 штуки, 14,2%), поднявшийся с десятого места Volkswagen Polo (499 462 единицы, +31,2%), Honda CR-V (460 904 экземпляра, −3,2%) и Toyota Camry (454 094 автомобиля, 0%). По данным агентства focus2move, десятку самых продаваемых машин закрывает Chevrolet Silverado (430 708 авто, −11,7%), потерявший два пункта с прошлого года.

По прогнозам экспертов, в этом году мировые объемы сбыта дойдут до 98 000 000, а 2019 год ознаменуется 100-миллионной продажей.