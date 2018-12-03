Hyundai готовит к выпуску свой первый пикап

Если это будет модель для стран Европы, то скорее всего она окажется среднеразмерной и потягается с такими авто, как Toyota Hilux или Mitsubishi L200. Если же специалисты Hyundai работают над машиной для США, то стоит ожидать большой пикап, способный конкурировать с Dodge Ram или Ford F-серии, утверждают эксперты.

Приоткрыл завесу тайны над новой моделью новый главный дизайнер Hyundai Motor Group Люк Донкервольке, до недавнего времени работавший в Bentley, а до того создавал машины Audi, SEAT и Lamborghini. В интервью Autocar он рассказал, что сейчас находится в разработке концепткар Santa Cruz, дебютировавший в 2015 году на моторшоу в Детройте. Причем авто запустят на рынок как можно скорее, ведь проработка дизайна уже закончена и стартовала подготовка к производству. Иначе говоря, модель может появиться в продаже гораздо раньше 2021 года.

Кстати, KIA также планирует пополнить продуктовую линейку маленьким грузовиком, но уже после Hyundai. Сейчас бренд работает над выводом на рынок большого кроссовера Telluride.