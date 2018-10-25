Hyundai показал тизеры нового компактного кроссовера

Фото: Hyundai
Компания Hyundai поделилась тизерными изображениями небольшого кроссовера под названием Saga, который производитель официально представит на автосалоне в бразильском Сан-Паулу в ноябре. Концепткар воплотит в себе новый язык дизайна южнокорейского бренда.
Светлана Ермолаева

На цветном эскизе с размытым силуэтом Hyundai Saga видно, что головная оптика получила сложную форму и занимает достаточно большую площадь, решетка радиатора выполнена в фирменном стиле, а ниспадающая к корме крыша говорит о купеобразном кузове. Агрессивности образу добавляют массивные колесные арки. Второе изображение открывает нам задние светодиодные фонари.

На сегодняшний день о динамических характеристиках новинки ничего не известно. Эксперты предполагают, что мотор свежего «паркетника» будет питаться от аккумуляторной батареи. Автомобиль предназначен для развивающихся рынков и, скорее всего, получит довольно гуманный ценник. Больше подробностей стоит ожидать ближе к премьере. Но в любом случае ждать авто в России не стоит.

Стоит напомнить, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Hyundai также начала подготовку кроссовера Creta второго поколения, в том числе и его семиместной модификации. Автомобиль унаследует дизайнерские решения от флагмана Grand Santa Fe. Дебют этого авто стоит ожидать в 2020 году.

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25 октября 2018
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