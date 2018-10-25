Hyundai показал тизеры нового компактного кроссовера

На цветном эскизе с размытым силуэтом Hyundai Saga видно, что головная оптика получила сложную форму и занимает достаточно большую площадь, решетка радиатора выполнена в фирменном стиле, а ниспадающая к корме крыша говорит о купеобразном кузове. Агрессивности образу добавляют массивные колесные арки. Второе изображение открывает нам задние светодиодные фонари.

На сегодняшний день о динамических характеристиках новинки ничего не известно. Эксперты предполагают, что мотор свежего «паркетника» будет питаться от аккумуляторной батареи. Автомобиль предназначен для развивающихся рынков и, скорее всего, получит довольно гуманный ценник. Больше подробностей стоит ожидать ближе к премьере. Но в любом случае ждать авто в России не стоит.