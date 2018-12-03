С 2019 года за ОСАГО придется платить совсем по-новому

Совет директоров ЦБ утвердил новые расценки на полисы ОСАГО, скидки за водительский стаж и возраст, а заодно определился и с бонусом-малусом. Осталось дождаться, когда Минюст зарегистрирует распоряжение регулятора.
Центральный банк России окончательно решил, как 50-и миллионам российских автовладельцев придется платить «страховку-налог» по имени ОСАГО уже в будущем году. Прежде всего, регулятор определился, что «автогражданка» все-таки должна подорожать. Напомним, что сейчас базовый полис может стоить от 3432 до 4118 рублей.
После того, как ЦБ ввел эту вилку тарифов в 2014−2015 годах, абсолютно все страховщики стали продавать полисы по максимально возможной цене, что вызвало рост стоимости ОСАГО примерно вдвое. Сейчас Центробанк решил «расширить коридор» цен базового полиса на 20% — до 2746‒4942 рублей.
Характерно, что работники страховых компаний, с которыми связался портал «АвтоВзгляд», однозначно расценивают этот шаг регулятора, как фактическое разрешение задрать цены. Напомним, что об этом повышении ЦБ заговорил в начале 2018 года, когда страховое лобби голосило о диких убытках в сфере ОСАГО.
Примерно тогда же новый менеджмент крупнейшего на тот момент страховщика России «Росгосстраха» прекратил фактическое разворовывание компании. Благодаря чему уже к середине 2018 года статистика показала резкий рост прибыльности обязательного автострахования в нашей стране — выплаты водителям упали практически на 30% разом!
Это наглядно подтвердило версию, что с помощью «убыточности ОСАГО» страховое лобби маскировало убыточность «Росгосстраха». С такими данными на руках ЦБ взял «тайм-аут на раздумья» в истории с 20-процентным повышением цен ОСАГО. За это время тенденция не изменилась — рынок обязательной автогражданки продолжает радовать страховщиков уверенным падением объемов выплат и ростом прибылей.
И в этой ситуации Центробанк, идя на встречу страховому лобби, решил повысить в 2019 году благосостояние страхового сообщества на 20%. Счастья и достатка вам в Новом году, страховые воротилы!
Кроме того, вместо назревшей отмены жульнических коэффициентов, в разы увеличивающих цену миллионов полисов — «территориального» и «за мощность мотора», ЦБ решил изменить способ расчета стоимости ОСАГО с точки зрения водительского стажа и возраста водителя, сокращенно — КВС.
Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных — повышен, радостно рапортует пресс-релиз Банка России. При ближайшем же рассмотрении выясняется, что принципиальных изменений практически нет. Для наиболее рискованного сочетания (юный возраст и минимальный стаж) коэффициент станет равен 1,87. А сейчас он составляет 1,8 — то есть практически то же самое.
Для наименее рискованного сочетания (возраст свыше 59 лет и водительский стаж более 3 лет) коэффициент составит — 0,93. Сейчас он, для справки, практически такой-же — равен единице. Его будущее уменьшение на 0,07 равнозначно снижению стоимости полиса на 7% — фактически для одних только пенсионеров. Какая фантастическая забота о малообеспеченных! Особенно в свете упомянутого выше параллельного роста стоимости ОСАГО на 20%…