С 2019 года за ОСАГО придется платить совсем по-новому

Центральный банк России окончательно решил, как 50-и миллионам российских автовладельцев придется платить «страховку-налог» по имени ОСАГО уже в будущем году. Прежде всего, регулятор определился, что «автогражданка» все-таки должна подорожать. Напомним, что сейчас базовый полис может стоить от 3432 до 4118 рублей.

После того, как ЦБ ввел эту вилку тарифов в 2014−2015 годах, абсолютно все страховщики стали продавать полисы по максимально возможной цене, что вызвало рост стоимости ОСАГО примерно вдвое. Сейчас Центробанк решил «расширить коридор» цен базового полиса на 20% — до 2746‒4942 рублей.

Характерно, что работники страховых компаний, с которыми связался портал «АвтоВзгляд», однозначно расценивают этот шаг регулятора, как фактическое разрешение задрать цены. Напомним, что об этом повышении ЦБ заговорил в начале 2018 года, когда страховое лобби голосило о диких убытках в сфере ОСАГО.