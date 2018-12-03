Назван ТОП-10 самых популярных лифтбэков в России

Лидером рейтинга стала Skoda Octavia, которых на отечественных дорогах зафиксировано 360 400 единиц. Сегодня «Октавия» представлена у нас с тремя моторами — на выбор: с 1,6-литровым мощностью 110 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической коробкой передач, 150-сильным турбодвижком и «роботом», либо с шестискоростной МКП.

Кроме того, в арсенале модели имеется двигатель объемом 1,8 л с отдачей в 180 сил вкупе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Второе место заняла LADA Granta, «россиянка» пришлась по вкусу только 172 400 автолюбителям. Замыкает ТОП-3 еще одна модель Skoda: компактный Rapid на территории РФ зарегистрирован в количестве 112 200 экземпляров, сообщает агентство «Автостат».

На этом автомобили в таком четырехдверном кузове не заканчиваются, правда, на долю первой тройки в общей сложности пришлось порядка 75% от всех лифтбэков отечественного автопарка. За ними следуют Chery Amulet (29 800 автомобилей) — да, представляете, они еще ездят. Далее: Skoda Superb (25 700 машин), Opel Vectra (18 700 экземпляров), Mazda6 предыдущих поколений (18 700 единиц), Ford Scorpio (15 600 авто), Renault Laguna (15 200 штук) и Mitsubishi Carisma (14 000 автомобилей).