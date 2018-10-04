Названы цены на родстер LADA Granta с турбомотором

И хотя точные технические характеристики этого «болида» пока не разглашаются, порталу «АвтоВзгляд» стали известны некоторые детали проекта, получившего громкое название «Родстер Россия». В частности, уже сейчас ясно, что автомобиль, во-первых, будет со среднемоторной компановкой, позволяющей добиться оптимальной развесовки и отличной управляемости и, во-вторых, заднеприводным.

Разработчики, грубо говоря, перенесли переднюю часть «Калины» назад: вместе с коробкой, приводными валами и подвеской. Также подверглась доработке задняя подвеска машины. Основная проблема тут, по их словам, заключалась в низкой жесткости на кручение в случае использования базовой конструкции.

В результате на неровной дороге и при поворотах на высоких скоростях ухудшалась управляемость. Для решения проблемы существенно модернизировали подвеску с использованием стандартных компонентов, применяемых на автомобилях АВТОВАЗа. В итоге удалось значительно увеличить жесткость и улучшить поведение машины при маневрах.