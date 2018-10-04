Названы цены на родстер LADA Granta с турбомотором

В России реализуется амбициозный проект по созданию доступного спортивного автомобиля в кузове родстер. Грядущую новинку его создатели планируют продавать по цене 650 00—900 000 рублей. Чтобы сделать машину дешевле в производстве и обслуживании, все ее основные системы и узлы максимально унифицируемы с вазовской платформой «Калина-Гранта». Оригинальными станут несущая система, внешний обвес, стекла, фары и некоторые элементы интерьера. Портал «АвтоВзгляд» узнал все о будущей новинке.
И хотя точные технические характеристики этого «болида» пока не разглашаются, порталу «АвтоВзгляд» стали известны некоторые детали проекта, получившего громкое название «Родстер Россия». В частности, уже сейчас ясно, что автомобиль, во-первых, будет со среднемоторной компановкой, позволяющей добиться оптимальной развесовки и отличной управляемости и, во-вторых, заднеприводным.
Разработчики, грубо говоря, перенесли переднюю часть «Калины» назад: вместе с коробкой, приводными валами и подвеской. Также подверглась доработке задняя подвеска машины. Основная проблема тут, по их словам, заключалась в низкой жесткости на кручение в случае использования базовой конструкции.
В результате на неровной дороге и при поворотах на высоких скоростях ухудшалась управляемость. Для решения проблемы существенно модернизировали подвеску с использованием стандартных компонентов, применяемых на автомобилях АВТОВАЗа. В итоге удалось значительно увеличить жесткость и улучшить поведение машины при маневрах.
Если говорить о линейке силовых агрегатах, то тут предусмотрена установка и штатного вазовского рядного четырехцилиндрового двигателя, хотя и глубоко модернизированного, и трех- и четырех цилиндровых моторов, унифицированных с ДВС проекта «Кортеж» (Aurus).
По словам доктора технических наук, заместителя председателя координационного совета Минпромторга РФ по развитию поршневого двигателестроения, руководителя сектора «Автомобилестроение» Алюминиевой Ассоциации Дмитрия Онищенко — предусмотрена возможность установки турбонаддува в двигатель:
– Мы закомпоновали турбокомпрессор, промежуточный охладитель наддувочного воздуха, впускной ресивер и выпускной коллектор. На самом деле установка газотурбинного наддува — это один из возможных способов улучшения характеристик силовой установки, но далеко не единственный. Мы прорабатывали возможность использования и приводного компрессора и газодинамического наддува…
Что касается других доработок, то в родстере оптимизированы и топливная система, и тормознная, и выпускная, и система охлаждения. Довольно нестандартно подошли конструкторы к организации рабочего места водителя. Решать эргономические проблемы им помогали современные программные комплексы и так называемый посадочный макет.
В итоге, как утверждает г-н Онищенко, удалось добиться «наиболее удобного расположения сидений, руля, ручки переключения передач и педального узла. Подобный подход позволил качественно оценить и получить оптимальные параметры, которые обеспечивают требуемый уровень эргономики».
А вот крыша машины, несмотря на суровый российский климат, будет мягкой. Нет, изначально планировалось использовать жесткую складную. Но такая конструкция оказалась слишком тяжелой и сложной. К тому же, выбранная схема оставила слишком мало места для размещения сложенной крыши.
А для мягкого водонепроницаемого верха был разработан кинематический механизм, состоящий из системы легких профилей, подразумевающий как ручное складывание, так и возможность установки электрического привода. Правда, разработчики заявляют, что при необходимости смогут доукомплектовывать автомобиль жесткой съемной крышей для холодного времени года.
А вот когда новинка пойдет в серию и тем более появится в продаже, совершенно неизвестно.